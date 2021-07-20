Бывшую промзону «Братцево» частично реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

По проекту будет построено 90 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На севере Москвы в районе Войковский будет реорганизована часть бывшей промышленной зоны «Братцево». Ее застройка планируется по проекту «Индустриальные кварталы». Общий объем инвестиций превысит 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь промзоны, подлежащая комплексному развитию в рамках проекта «Индустриальные кварталы», составит 22 гектара, - рассказал заммэра. - Редевелопмент участка бывшей промышленной зоны «Братцево» позволит создать более 1,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции по новому объекту превысят 50 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит более 800 миллионов рублей в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2030 году. На этой территории рядом со станцией МЦК «Балтийская» собираются возвести 550 тысяч квадратных метров недвижимости».

Проект решения о комплексном развитии территории «Братцево» на севере столицы был одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

«По проекту будет построено 90 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Кроме того, инвестор возведет детский сад на 325 мест и школу на 750 учеников. Проектом предусмотрено строительство спортивных объектов и площадок, оборудованных для занятий спортом на свежем воздухе и зданий общественно-делового назначения».

Всего комплексное развитий территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.

СПРАВКА «КП»

Проект «Индустриальные кварталы» (КРТ - комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские земли. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года. Производственную зону «Октябрьское поле» комплексно реорганизуют на общей площади территории 5,92 гектара. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей. Бюджетный эффект — около 1,8 миллиарда рублей в год. Проект рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована часть промзоны «Коровино» на севере столицы. В начале июня 2021 года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме были подписаны еще два договора о комплексном развитии территории «Кунцево» и второго участка промзоны «Коровино».