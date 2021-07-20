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Общество20 июля 2021 9:36

На Северном дублере Кутузовского проспекта начали строить мост

Заммэра Владимир Ефимов рассказал, когда водители смогут проехать по новой скоростной трассе
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Северный дублёр Кутузовского проспекта является уникальным проектом для столицы

Северный дублёр Кутузовского проспекта является уникальным проектом для столицы

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Крупнейшее в столице концессионное соглашение по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) позволит инвестору проложить мост через Москву-реку. Переправа соединит Деловой центр с противоположным берегом и станет важной частью будущей скоростной трассы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Требования бизнес-сообщества к городу предельно прагматичны — прозрачная и отзывчивая, полная возможностей, конкурентная среда со стабильными связями и понятным вектором развития на перспективу. Сегодня Москва – лидер Национального рейтинга инвестиционного климата, входит в Топ-25 рейтинга наиболее привлекательных для инвесторов городов мира fDi Global Cities of the Future.

«В Москве реализуется уже пять концессионных соглашений в разных сферах с общим объемом частных вложений почти 90 миллиардов рублей, - рассказал заммэра. - Автодорожная концессия по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта является самой крупной в Москве – как по своим размерам, так и в финансовом плане. Инвестор вложит в создание трассы более 50 миллиардов рублей. Сейчас строители приступили к возведению важной части будущего дублера – моста вблизи Москва-сити. Завершить эти работы планируется в 2022 году, полноценно воспользоваться дублером москвичи смогут уже в 2023 году».

Новая переправа через Москву-реку в рамках строительства дублёра строится методом надвижки пролета. Его собирают из отдельных металлоконструкций, соединяя сваркой и специальными высокопрочными болтами. Работы идут по графику. Сегодня собранная часть достигла границы суши и воды. В скором времени огромная конструкция начнет перемещение над руслом Москвы-реки. Но создание моста – лишь одна из частей сложнейшего инфраструктурного объекта. Параллельно с возведением переправы инвестор ведет строительство основного хода автодороги и эстакад.

«Северный дублёр Кутузовского проспекта станет первой платной автомагистралью в черте города и соединит «Москва-сити» с МКАД и Северным обходом Одинцово, - пояснил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Он будет представлять собой бессветофорную четырёхполосную автомагистраль длиной 10,3 километра с расчетной скоростью движения 100 километров в час. Концессионное соглашение заключено на 40 лет. По его условиям инвестор полностью финансирует строительство автодороги, а затраты на подготовку территории разделены между ним и городом в равных долях. После ввода дублера в эксплуатацию инвестор будет окупать свои инвестиции в течение срока соглашения за счет взимания платы за проезд».

ВАЖНО!

Дублер значительно разгрузит главные дороги на западе Москвы – Кутузовский проспект и проспект Маршала Жукова. По итогам первого квартала 2021 года они вошли в топ-3 самых загруженных вылетных магистралей Москвы. Поэтому положительный эффект от создания новой дороги ощутят на себе и пользователи соседних магистралей.

Помимо выполнения своей прямой функции, мост будет органично вписываться в архитектуру района около Делового центра. Внешне он будет схож с расположенными по соседству мостами Смоленской железной дороги, а также гармонировать с наземными переходами и башнями Москва-Сити. Его оснастят динамической светодиодной подсветкой, которая не будет мешать водителям в темное время суток.

Масштабный проект реализуют «Новая концессионная компания». Организатором финансирования является УК «Лидер». Инвесторами проекта выступают НПФ группы Газфонд и консорциум иностранных инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций.

«Северный дублёр Кутузовского проспекта является уникальным проектом для Москвы, - говорит директор «Новой концессионной компании» Денис Янев. - Это первая внутригородская транспортная магистраль, создаваемая с использованием механизма ГЧП, которая соединит деловой и административный центр города с густонаселенными районами Подмосковья. Мост через Москву-реку является лишь одним из нескольких сложнейших инженерных сооружений, которые предстоит создать в рамках реализации проекта. СДКП существенно повысит мобильность москвичей и гостей столицы, что позволит им больше времени проводить со своей семьей и близкими, а не стоять в пробках».

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ