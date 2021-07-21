Второй в России аукцион по комплексному развитию бывшей промзоны объявлен в Москве

Всего в бывшей промзоне площадью около 30 гектаров построят 720 тысяч квадратных метров недвижимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Город объявил второй в России аукцион на право комплексного развития территории бывшей промзоны - «Алтуфьевское шоссе». Инвестор займется реорганизацией участка по проекту «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15.00 26 августа.

«Второй в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории в рамках проекта «Индустриальные кварталы» состоится 31 августа, - отметил заммэра. - Начальная цена договора на право реорганизации части бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» на северо-востоке Москвы составляет около 37,5 миллиона рублей, а шаг аукциона — 749,2 тысячи рублей. С победителем будет заключен договор, по условиям которого инвестиции в реализацию проекта составят не менее 45 миллиардов рублей, а промзона преобразится не позднее 2035 года».

Цель аукциона – поиск инвестора, способного выполнить проект реорганизации территории строго по установленным городом параметрам. Строительство всех объектов, а также комплексное благоустройство участка оплачивается за счет победителя аукциона.

Всего в бывшей промзоне площадью около 30 гектаров построят 720 тысяч квадратных метров недвижимости.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, благодаря проекту «Индустриальные кварталы» преобразятся две территории в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе». Победитель аукциона построит 251 тысячу квадратных метров жилья и социальной инфраструктуры. Сюда входят и 25 тысяч квадратных метров по программе реновации. Кроме того, появятся производственные и общественно-деловые здания площадью 470 тысяч квадратных метров.

ЦИФРЫ

Всего комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу:

- около 500 тысяч рабочих мест;

- почти 3 триллиона поступлений в бюджет;

- более 7 триллионов рублей общего объема инвестиций в реализацию проектов.

СПРАВКА «КП»

Проект «Индустриальные кварталы» (КРТ - комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские земли.

Первый договор о КРТ в Москве подписан в июле 2020 года. В производственной зоне «Октябрьское поле» приведут в порядок общую площадь территории 5,92 гектара. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей, бюджетный эффект — около 1,8 миллиарда рублей в год. Проект рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ. По нему будет реорганизована часть промзоны «Коровино» на севере столицы. В начале июня 2021 года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме были подписаны еще два договора о комплексном развитии территории «Кунцево» и второго участка промзоны «Коровино».