Столица поставила рекорд по числу зарегистрированных ипотечных договоров

Драйвером рекордного роста объемов и количества ипотечных договоров в Москве стала программа льготного ипотечного кредитования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во втором квартале этого года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 33 537 договоров ипотечного жилищного кредитования. Это в 1,3 раза (+26%) больше, чем в январе-марте текущего года (26 534). В июне в столице оформлено 10 731 договор – в 1,1 раза (+9%) выше майского показателя (9 855).

«Драйвером рекордного роста объемов и количества ипотечных договоров в Москве стала программа льготного ипотечного кредитования на покупку нового жилья, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - За первое полугодие 2021 года в столице выдано 33,1 тысяча льготных ипотечных кредитов общим объемом 208,3 миллиарда рублей. При этом в июне нынешнего года в Москве было выдано 7 тысяч льготных ипотечных кредитов на общую сумму 46,9 миллиарда рублей, что стало рекордом за все время действия льготной программы, запущенной в апреле 2020 года. На Москву приходится 27,6 процента в общем объёме выданных в России льготных кредитов».

Всего на рынке жилья в январе-июне 2021 года зарегистрирован 60 071 ипотечный договор. Это на 57% больше, чем за первое полугодие годом ранее (38 184), а также почти на 42% опережает показатель 2019 года за те же месяцы (42 372).

«Первое полугодие завершилось показательным числом ипотечных сделок на рынке жилой недвижимости, преодолев порог в 60 тысяч регистраций, - отметил Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве. - Это первый случай за все годы статистических наблюдений, когда в первые шесть месяцев года достигнут такой внушительный объем. Предыдущий максимум за аналогичный период нами фиксировался в 2019 году – более 42 тысяч договоров ипотечного жилищного кредитования».

По его словам, в сравнении с январем-июнем минувшего года количество регистраций увеличилось почти в 1,6 раза (+57%) и в 1,4 раза (+42%) превысило результат 2019 года.