Как жара повлияла на москвичей

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Такого лета в Москве не было давно. В июне и июле погода день за днем ставила температурные рекорды, что отразилось на жителях столицы. Привычки и предпочтения москвичей во время жары сильно изменились, и это видно по их покупкам. Аналитики МТС проанализировали на что в жару больше тратили денег с середины июня до середины июля и сравнили результаты с аналогичным периодом прошлого года.

ПОКУПКИ

По данным МТС Банка, особенно популярными товарами стали домашние бассейны и принадлежности к ним. Еще бы, когда столбики термометров стремятся к отметке +30…+35, причем это только в тени, так и хочется окунуться. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на бассейны вырос на 62%.

Другими товарами, которые активно разбирали жители города, стали кондиционеры и вентиляторы. Что в квартире, что на даче, без этой техники в зной трудно обойтись - продажи в этой категории выросли на 18%.

УСЛУГИ

Лишний раз выходить на улицу в такую жару не хочется. Поэтому москвичи предпочли чаще заказывать продукты на дом. Спрос на эту услугу вырос сразу в пять раз. Такая тенденция наблюдалась и в отношении походов в кафе и рестораны: жители столицы стали реже посещать их, но в три раза чаще заказывать доставку готовых блюд. Но здесь, кроме жары, сказался еще и запрет на посещение этих заведений без Qr-кода. При этом предпочитали заказывать чаще, но меньше. Средний чек на продукты уменьшился на 8%, а на ресторанную еду - и вовсе в два раза.

- Снижение среднего чека в магазинах и местах общественного питания может быть связано с тем, что москвичи во время жары покупали меньше еды, выбирали более легкие блюда и напитки, - считают в МТС.

ТРАНСПОРТ

В жару вместо метро и автобусов, до которых нужно еще добраться под палящим солнцем, люди чаще стали пользоваться каршерингом, спрос на который, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, вырос почти в три раза. Сервисы такси также были популярны у москвичей – число заказов выросло почти на треть. Что касается трат, то средний чек на каршеринг увеличился на 8%, а на такси – на 21%.