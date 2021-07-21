Спасти урожай!

Основные производители удобрений — «Еврохим», «Фосагро», «Уралкалий» — объявили о том, что заморозят цены на свою продукцию. Такое решение принято по итогам совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко, которое состоялось на прошлой неделе. Там наши производители и представители правительства и Минсельхоза и договорились, что надо спасать будущий урожай.

Цены будут зафиксированы на нынешнем уровне до 31 октября 2021 года. Для крестьянских и фермерских хозяйств предполагается скидка от этой цены в 5%.

Как поясняют в Минсельхозе, именно такие сроки важны, чтобы аграрии смогли по приемлемым ценам приобрести удобрения под сев озимых. Он начнется уже менее чем через месяц.

- Принятое решение позволит российским сельхозпроизводителям осуществить необходимые закупки минеральных удобрений под урожай 2022 года, - комментирует ведомство. - Компании-производители удобрений таким образом подтвердили, что потребности отечественных аграриев для них — в приоритете.

-Абсолютный приоритет отдается насыщению внутреннего рынка доступными товарами, - отмечает вице-премьер Виктория Абрамченко.

За последние 10 лет применение минеральных удобрений в России практически удвоилось — до 4 млн тонн в 2020 году. По планам, озвученным Минсельхозом, этот объем к 2025 году должен увеличиться еще в два раза с лишним в сравнении с 2020 годом — до 8,2 млн тонн.

Рост применения «минералки» до научно обоснованных норм вкупе с госсубсидиями помогает поднять не только урожаи, но и рентабельность сельхозпредприятий. По итогам прошлого года прибыль агробизнеса в сравнении с 2019 годом увеличилась на 76%. Но все это так, если стоимость удобрений остается доступной.

В 2019 -2020 годах мировые цены на основные виды минеральных удобрений обвалились. Сейчас, однако, маятник качнулся в другую сторону — причем не менее резко. С этим и были связаны опасения, что наши аграрии начнут экономить и это приведет к снижению урожайности в будущем году.

Сейчас цены на минеральные удобрения у нас на внутреннем рынке примерно на 20-25% (в зависимости от вида продукции) ниже, чем те, по которым наши же производители удобрений продают их за рубеж. В какой-то мере этому поспособствовали меры, разработанные правительством в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации еще от 24 сентября 2015 г. В частности, применяются принципы экономического анализа практик ценообразования, разработанные Федеральной антимонопольной службой.

Как поясняют эксперты, главное, что должно обеспечивать доступность удобрений, - рост инвестиций в их производство. За последние 7 лет туда вложено свыше 1,3 трлн рублей. А еще 2 трлн будет инвестировано в ближайшие 7 лет. К 2026 году мощности по производству удобрений фактически удвоятся. И, по идее, отрасль должна иметь возможности и обеспечивать растущие потребности российских аграриев, и сохранить завоеванные на зарубежных рынках позиции не в ущерб родному внутреннему рынку.

Минпромторгом, Минэкономразвития, Минсельхозом и ФАС разработана специальная методика определения ценовой доступности удобрений для российских аграрий. Она, как предполагается, будет внедрена в этом году. Об этом также шла речь на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, как говорят в ее аппарате.

Пока же объявленная производителями «минералки» заморозка должна защитить наших аграриев от очередного скачка цен, который, по прогнозам, ожидается на мировых рынках в период осенних полевых работ.