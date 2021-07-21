Мошенники удаленно оформили на москвичку целый таксопарк, а судебные приставы пытаются взыскать с нее штрафы на 1 млн рублей

Москвичке приходится платить штрафы за действия неизвестных ей таксистов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Демиденко раскладывает передо мной документы, с которыми уже четыре месяца носится по разным инстанциям, а толку почти никакого.

- До апреля этого года я об афере ничего и не знала. А тут вдруг приходит мне извещение от налоговой: мол, как так, на вас выданы 93 лицензии на услуги такси, а налоги вы не платите? - рассказывает женщина. - Я думала, что это просто ошибка. Какие еще такси?!

МАЛЫЙ БИЗНЕС

32-летняя Анна недавно вышла из декрета. Младшему ребенку 5 лет, старшему - 7. Супруг работает менеджером в фирме, а женщина решила открыть какое-то собственное дело - Демиденко живут на схемной квартире, деньги лишними никогда не бывают.

- Осенью прошлого года я открыла ООО, фирму по перевозке крупногабаритных грузов. Арендовала один грузовой тягач. Я через интернет собираю на фирму заказы, водитель развозит. И вдруг налоговая с этой историей про такси. А потом начали приходить постановления об административных штрафах от МАДИ. На те самые такси… Это была не ошибка. На меня действительно кто-то повесил почти сотню машин.

Стали разбираться.

Оказалось, что еще в январе 2021-го, в новогодние праздники, некто от имени фирмы Анны Демиденко подал заявки на разрешение оказывать услуги такси на целую кучу машин. Через портал госуслуг Московской области. Заявки были удовлетворены. Только сама Анна об этом ни сном, ни духом. И теперь ей приходится платить за каких-то неизвестных ей водителей-иностранцев.

Как это возможно?

«ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ УКАЗАЛИ ОТ БАЛДЫ»

Как стало известно «Комсомольской Правде», в настоящий момент в Москве и Подмосковье разбирает больше ста аналогичных заявлений от потерпевших.

- Мошенники, похоже, нашли слабое место в системе регистрации такси, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Подать заявление на разрешение коммерческой перевозки пассажиров можно от лица самого заявителя или его представителя. Жулики прикрепили доверенность, якобы Демиденко и ее фирма разрешает некоему Роману Кондрашову оформлять от ее имени любые документы. Эта доверенность нотариусом не подтверждена, текст просто на листочке набрали. А дальше Кодрашов получил разрешение таксовать на 93 машины. По документам получается, что эти авто сама Анна взяла в аренду и рассадила на них неких водителей.

В итоге Анна Демиденко на текущий момент получила на «свой» таксопарк уже 23 постановления о штрафах. Если верить документам МАДИ, водителей, которые находились за рулем «ее» машин, ловили на нарушении обязательных требований к такси - у одного на борту шашечек нет, у другого аптечки и так далее. Штрафы за каждый эпизод - от 30 до 100 тысяч рублей.

- Общая сумма - уже 940 тысяч! - восклицает Анна.

То есть, кто-то бомбит по Москве, зарабатывая деньги, а платить за все должна будет гражданка Демиденко.

- Я вообще не понимаю, каким образом поданные мошенниками документы сделали легитимными, - говорит женщина. - Мне отказались показать документы, на основании которых все эти машины получили разрешения на деятельность такси. Добыть их получилось только после заявления в полицию. Так вот я читаю ту самую доверенность, а там даже мои паспортные данные неправильно указаны. (Копии документов есть в распоряжении редакции, - Авт.). Видимо, жулики знали только название моей фирмы и мои ФИО. Серия и номер паспорта, город, где он был выдан - от балды. Но каким-то образом эта писанина прошла проверку и система позволила повесить на меня чужие машины!

ИДУТ СУДЫ, НО 400 ТЫСЯЧ ПРИСТАВЫ УЖЕ СНЯЛИ

Вот уже несколько месяцев Анна Демиденко пишет, звонит, шлет заявления в самые разными ведомства и службы, но конкретных ответов никто не дает.

- Из регионального Минтранса мне присылают отписки. В МАДИ говорят, что снимут с меня постановления о штрафах только если факт мошенничества будет доказан и сам мошенник пойман - чтобы повесить всю сумму на него.

Полиция сейчас занимается расследованием, но пока даже не удалось найти того самого Кондрашова, на которого кто-то оформил доверенность.

- Не исключено, что на самом деле это какой-нибудь алкоголик, у которого свистнули паспорт, - говорит источник в полиции. - Указано, что сам он из города Донской Тульской области. В следствии почти уверены, что этот номинальный человек на самом деле лишь подставное лицо. Разбирая истории разных заявителей складывается впечатление, что эту схему с оформлением такси на посторонних людей проворачивает один и тот же человек. Ищет в интернете личные данные своих будущих жертв, выписывает от них доверенность на третьих лиц и вперед. Его выгода - за деньги помогает «серым» водителям, в основном мигрантам, работать от юридического лица, на которое можно вешать любые штрафы. Словом, делай что хочешь, а ответит кто-то другой.

И все бы ничего, если бы денежный долг, который повис на маме двоих детей, хотя бы поставили на паузу до конца расследования. По словам Анны, несколько дней назад приставы сняли со счетов ее фирмы более 400 тысяч рублей.

- Мы по всем этим постановлениям МАДИ подали в суд, пытаясь оспорить штрафы, - объясняет женщина. - По 5 из 23 уже есть решения в нашу пользу. Но есть и не в нашу. Мы в любом случае будем подавать апелляции, судиться до конца. Сообщили приставу, который занимается взысканием этих штрафов, что все дела еще в суде. Но деньги с нас все равно уже начали снимать. Хотя это незаконно. Написала заявление в прокуратуру, с просьбой проверить действия судебного пристава.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Полиция сейчас занимается расследованием, но пока даже не удалось найти того самого Кондрашова, на которого кто-то оформил доверенность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Нужно выдавать разрешение на такси только через электронную подпись»

- В данном случае не имеющие отношение к этим аферистам люди страдают из-за просчета системы, - говорит адвокат Вадим Багатурия, эксперт правового Ютьюб-канала «Фрейтак-медиа». - С одной стороны, хотели облегчить процесс получения разрешения на работу такси. А с другой получилось, что мошенники нашли лазейку, как на этом навариться и подставить под удар людей со стороны. И если есть такая «дырка» в системе, ею будут продолжать пользоваться, пока она не исчезнет. Проблему нужно решать и решать оперативно. На мой взгляд, перекрыть кислород таким мошенникам на самом деле совсем несложно. Нужно просто сделать так, чтобы все стороны подобных отношений - заявители и представители - могли верифицироваться в системе госуслуг с помощью электронной подписи. Получить ЭП совсем несложно. Зато личность человека подтверждается и проверяется мгновенно.

Что касается квалификации действий человека, который проводит такие манипуляции, это не мошенничество, как может показаться на первый взгляд, а статья «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». То есть злоумышленник не похищает имущество у потерпевшего, а своими целенаправленными действиями наносит ему ущерб. Максимальное наказание по статье - 5 лет лишения свободы. При этом потерпевший может рассчитывать и на возмещение своих расходов на штрафы - предъявив преступнику гражданский иск.

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