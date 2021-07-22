Антиковидный сервис центров госуслуг Москвы: Видео-консультации, онлайн-запись и прививка «Спутником»

А если все-таки нужно лично обратиться в МФЦ, то сразу можно и привиться от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Пандемия не дает расслабиться. Временные санитарные правила в столице пока сохраняются, поэтому в центрах госуслуг «Мои документы» запустили специальный антиковидный сервис. Теперь большинство своих дел жители могут решить, не выходя из дома. А если все-таки нужно лично обратиться в МФЦ, то сразу можно и привиться от коронавируса. Рассказываем о некоторых полезных в пандемию услугах.

ТОЛЬКО СПРОСИТЬ

Операторы отвечают на вопросы москвичей по видеосвязи. Список тем для консультаций постоянно расширяется. Сейчас пообщаться онлайн со специалистом МФЦ можно по более чем 200 услугам, доступным в центрах. Среди них:

- оформление соцкарты, полиса ОМС, СНИЛС, а также сертификата на материнский (семейный) капитал;

- получение бесплатной санаторно-курортной путевки через собес, региональной социальной доплаты к пенсии, а также социальных выплат семьям с детьми;

- регистрация недвижимости;

- оформление паспорта гражданина РФ или загранпаспорта сроком на пять и 10 лет;

- получение парковочного разрешения;

- предоставление доступа к личному кабинету на портале mos.ru;

- приватизация жилья и другие полезные услуги (подробнее - на mos.ru).

Как записаться: на портале mos.ru зайти в раздел «Услуги» и выбрать кнопку «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ». Далее нажать кнопку «Видеоконсультация в центрах госуслуг».

Внимание! Сотрудники на линии работают ежедневно с 9.00 до 20.00. Один сеанс длится не более 20 минут. Жителю дают только справочную информацию. Чтобы подать документы на получение нужной услуги, необходимо обратиться в ближайший МФЦ лично или через электронные сервисы на портале mos.ru.

В ОДИН КЛИК

Предпенсионерам стало проще оформить свой статус. Для этого все бумажные дела перевели исключительно в электронный вид на портале mos.ru. Достаточно заполнить там заявление. А необходимые данные служба соцзащиты запросит самостоятельно с помощью единой системы. Кстати, документы рассматривают быстрее, чем раньше - за три рабочих дня вместо прежних шести дней.

Как записаться: на mos.ru через раздел «Услуги и сервисы». Уведомление о присвоении статуса придёт в личный кабинет на том же портале. Подтверждение статуса предпенсионера автоматически перешлют в информационные базы города для дальнейшего оформления льготнику положенной помощи. Напомним, в столице предпенсионерам (мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет), сохранена все социальная помощь, которой они пользовались до изменения пенсионного возраста.

ЛИЧНО И БЕЗ КУАР-КОДА

Тем, кто не прошел вакцинацию от COVID, большинство услуг в МФЦ можно получить только по предварительной записи через mos.ru в разделе «Услуги». Запись персонализированная, то есть заявитель, который собирается прийти в центр госуслуг, должен сам записаться на прием через свой личный кабинет. Кроме того, более 100 госуслуг москвичи могут самостоятельно оформить онлайн на mos.ru. В помощь им вывешены удобные ссылки и инструкции на сайте МФЦ.

Но некоторые важные услуги, а также готовые документы непривитым все-таки можно получить по прежним правилам - лично и без предзаписи.

В список таких услуг входят:

- государственная регистрация рождения ребенка, установления отцовства, заключения или расторжения брака, смерти;

- выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и других документов (справок), подтверждающих факт такой регистрации, по запросам граждан РФ (на заявителя, его несовершеннолетних детей);

- прием заявлений о внесении изменений или исправлений в записи актов гражданского состояния;

- выдача, замена российских паспортов гражданина РФ;

- регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах России (касается только приема и выдачи документов о регистрации и снятии с учета);

- оформление и выдача загранпаспортов гражданина РФ, как содержащих электронные носители информации, так и обычных;

- проведение экзаменов на право управления транспортом и выдача водительских удостоверений (касается выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений);

- предоставление доступа жителю к подсистеме «Личный кабинет» государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Москвы»;

- оформление и выдача социальной карты;

- выдача полиса обязательного медицинского страхования;

- прием у посетителей анкет для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных жителей заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства.

Напомним, привитым для посещения МФЦ записываться не нужно. Им стоит лишь показать администратору на входе сертификат о вакцинации или его QR-код.

ВАЖНО

В мобильных пунктах вакцинации при шести флагманских офисах «Мои документы» и центре госуслуг района Ясенево можно привиться «Спутником V» или пройти ревакцинацию. Посетителям на входе помогают сотрудники МФЦ. Вся процедура занимает около 40 минут:

- 10 - 15 минут - на медицинский осмотр и саму вакцинацию;

- 30 минут - поствакцинальный осмотр.

Прививку делают дважды, поэтому через три недели после первой инъекции нужно вернуться сюда же за вторым компонентом вакцины. На эту процедуру пациента записывают сразу в день первой прививки. Дату и время назначит врач, согласовав их с пациентом.

Куда приходить: по любому удобному адресу

- в Центральном округе - ст. м. «Деловой центр», Пресненская наб., д. 2 (торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити»;

- в Восточном округе - ст. м. «Щелковская», Щелковское ш., д. 75 (торгово-развлекательный центр «Щелковский»);

- в Юго-Восточном округе - ст. м. «Нижегородская», Рязанский пр-т, д. 2, корп. 3 (торговый центр «Город»);

- в Юго-Западном округе - ст. м. «Теплый стан», Новоясеневский пр-т, д. 1 (торговый центр «Спектр»);

- в Южном округе - ст. м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 13А (торговый центр «Columbus»);

- в Северном округе - ст. м. «Войковская», Ленинградское ш., д. 16А, стр. 8 (торговый центр «Метрополис»);

- в центре госуслуг района Ясенево - ст. м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 9

Когда: во флагманских МФЦ - с 10.00 до 21.00, в обычном центре - с 8.00 до 19.30, ежедневно в порядке живой очереди, без предварительной записи.

Что принести с собой: паспорт и полис ОМC (при наличии). Если пришли на ревакцинацию и ранее делали прививку, например, в федеральном или частном медцентре, в другом регионе, то обязательно захватите с собой сертификат о вакцинации. Справки с работы, студенческий билет и другие документы не нужны.