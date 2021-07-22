Мошенники обманули топ-менеджера в Москве на 15 млн рублей

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных, которые обманули топ-менеджера на 15 млн рублей Фото: Shutterstock

Несколько дней назад на телефон 65-летнего топ-менеджера российской сельскохозяйственной компании Сергея С.* поступил звонок с неизвестного номера. В трубке Сергей услышал женский голос, который сообщил ему, что неизвестные мошенники оформили на него кредит на несколько миллионов рублей и вскоре снимут денежные средства, а оплачивать задолженность придётся Сергею. Звонившая объяснила, что чтобы этого избежать, мужчине необходимо опередить мошенников и самому приехать в банк, подписать нужные документы и забрать кредитные деньги, а после положить их на специальный, защищенный счёт.

Поверив звонившей, Сергей направился в отделение банка, где оформил все необходимых документы на получение кредита. Снял наличными 4,5 млн рублей и перевел их на продиктованный мошенниками счёт. Аферисты подтвердили Сергею, что операция прошла успешно и теперь деньги в полной безопасности. Спустя день Сергею снова позвонила та же сама девушка. Теперь, по словам мошенницы, угрозе подверглись все счета мужчины. Ему срочно нужно снять деньги со всех банковских вкладов и перевести их на специальный банковский счет.

«Сергей С.* снова поверил мошеннице и поехал по банкам, в которых у него были открыты счета. За день мужчина снял около 10 млн рублей, которые в последствии перевел на «безопасный» счет мошенников. Только завершив все переводы Сергей заподозрил обман, но было уже поздно. В общей сложности топ-менеджер перевел мошенникам около 15 млн рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Поняв, что его обманули, мужчина отправился в отделение полиции, где написал на мошенников заявление. В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных, которые обманули топ-менеджера на 15 млн рублей.