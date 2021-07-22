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Общество22 июля 2021 17:40

Михаил Дегтярев встретился с юными хоккеистами Хабаровского края

Врио губернатора является председателем попечительского совета хоккейного клуба «Амур»
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Молодым спортсменам Михаил Дегтярев персонально вручил новые клюшки.

Молодым спортсменам Михаил Дегтярев персонально вручил новые клюшки.

Игроки и тренеры хоккейного клуба «Амур» провели мастер-класс для воспитанников спортивного клуба «Трансбункер» из рабочего поселка Ванино и спортивной школы «Хабаровский краевой центр развития хоккея "Амур"». Вместе с 25 юными спортсменами в спортивном комплексе «Платинум Арена» побывал и Михаил Дегтярев. Глава региона является председателем попечительского совета хоккейного клуба «Амур».

– Вы доказываете, что даже живя и занимаясь хоккеем в небольших населенных пунктах, можно достигать высоких результатов. Ваши старшие товарищи в этом году стали победителями турнира «Золотая шайба», прославляя наш край. Желаю вам повторить их успех и уверен, что в будущем хоккеисты из Ванино и других детских клубов будут защищать цвета «Амура» в Континентальной Хоккейной Лиге, – обратился к спортсменам Михаил Дегтярев.

После мастер-класса и двусторонней игры для гостей провели экскурсию по СЗК «Платинум Арена», а врио губернатора вручил юным спортсменам – участникам мастер-класса подарки.

На сегодняшний в Хабаровском крае более сотни детско-юношеских хоккейных команд. Этот вид спорта активно развивается во многих районах.

БИЗНЕС-ПРЕСС