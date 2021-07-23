В Дегунино неизвестные оставили неприличное послание монашкам на разукрашенной машине возле храма

Автомобиль с фразой "Big Dick" бросили прямо около мемориала погибшим в Великой Отечественной Войне детям

Деревня Дунино — живописный уголок Подмосковья. Там расположена усадьба классика отечественной литературы — Михаила Пришвина, купели и родники, святые источники и несколько храмов. Местные жители любят свою деревню и заботятся о сохранении традиций. В основном здесь живут люди верующие. Почти каждый день они встречают соседей у одного из освященных колодцев, где набирает воду вся деревня, а по выходным — в храме. Но несколько дней назад привычный уклад жизни в Дунино был нарушен совершенно неожиданным образом.

У входа в местную святыню — храм Архангела Михаила - кто-то оставил разрисованный розовой краской и расписанный неприличными надписями красный ВАЗ-2107. С машины заранее сняли номера, чтобы сложнее было вычислить владельца и и бросили в нескольких метрах от входа в храм, как необычное послание верующим. Что оно означает, до сих пор гадает вся деревня. Не заметить машину было бы сложно, кричащие цвета и надписи издалека бросались в глаза. И даже тем жителям, кто не владеет иностранными языками, фразу "Big Dick" на лобовом стекле автомобиля объяснять не пришлось. Все, кто в тот день проходили мимо, а таких было немало, в храме в тот день проходила служба в честь церковного праздника, были шокированы. Особенно эмоционально отреагировали на кое соседство отреагировали служители храма, а одной из монахинь буквально стало плохо от увиденного.

— Машина появилась около 2 часов дня, её привезли какие-то молодые люди, подтащили ближе к храму и ушли. Мы до позднего вечера пытались их найти сами, матушка Варвара, монахиня, которая служит в этом храме просила что-нибудь сделать и поскорее убрать это безобразие и не оскорблять святыню. — возмущается Татьяна, староста деревни.

Какое-то время служители храма вместе с местными жителями пытались решить вопрос своими силами. Но ничего не вышло. Тогда староста деревни пошла на крайние меры и написала заявление в полицию.

У входа в местную святыню — храм Архангела Михаила - кто-то оставил разрисованный розовой краской и расписанный неприличными надписями красный ВАЗ-2107. Фото: Сайт Одинцовской епархии

— Ночью после этого автомобиль исчез. Не знаю, повлияли ли на них полицейские или они сами решили забрать свою машину, но её увезли. Не понятно кому и для чего такое было нужно, может быть им не нравятся церкви или что мы ходим туда на церковные праздники, на службу. Это вообще храм мемориальный, зачем оскорблять такое место вот этими надписями? — возмущается местный житель Владимир

На следующий день жители деревни вновь вздохнули с облегчением и вернулись к привычной жизни. Ни самого автомобиля, ни людей, которые его привезли они больше не видели.

Храм, возле которого оставили разрисованную машину был построен в 2005 году в память о погибших в годы Отечественной войны 1941-1945 односельчан деревни Дунино. На том месте, где сейчас стоит храм в начале декабря 1941 года фашистским снайпером были убиты двое местных детей — мальчик Боря и девочка Шура, которые вышли встретить свою маму, ушедшую за едой. Они стали первыми жертвами обстрела. Рядом с часовней установлена гранитная плита с именами всех погибших во время войны местных жителей.