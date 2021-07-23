В столице на торгах арендованы более 310 нежилых помещений для бизнеса

Булатов Алексей

В Москве на электронных торгах по аренде в первом полугодии этого года были выставлены нежилые помещения для бизнеса в 10 округах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Город внедряет цифровые решения во все процессы управления для прозрачности и скорости принятия решений. Москва – единственный субъект РФ, внедряющий практику оказания имущественных услуг «под ключ» в электронном виде.

«С начала года город реализовал на торгах по аренде 313 нежилых помещений общей площадью около 79,5 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра. - Общая сумма арендных платежей по реализованным на торгах объектам по итогам полугодия составила почти 900 миллионов рублей. Большая часть объектов – 67 процентов или 201 помещение – была реализована на торгах по льготной ставке для представителей малого и среднего предпринимательства».

В арендованных у города нежилых помещениях предприниматели могут открыть торговые точки, площадки общепита или разместить любую коммерческую компанию в зависимости от типа функционального назначения здания.

Более половины всех реализованных на торгах объектов предлагались в аренду в пяти столичных округах. Больше всего на юго-западе столицы - 45. Ещё 39 – на юге, 27 – на востоке, 25 – на юго-востоке, 24 - на севере города. Остальные 153 нежилых помещения можно было арендовать в центре Москвы, Западном, Северо-Западном и Северо-Восточном округах, а также в Зеленограде. Средняя площадь взятого в аренду помещения составила 254 квадратных метра.

«Мы фиксируем рост интереса жителей и предпринимателей к участию в городских торгах, - отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - За шесть месяцев этого года в ходе аукционов по аренде средняя конкуренция выросла до 7,1 участника на лот, а на торгах для малого бизнеса – до 9,6. Для сравнения в первом полугодии 2020 года этот показатель составлял 5,4 и 7 участников, а в 2019 году – 5,6 и 6 соответственно».

Технические характеристики помещений можно посмотреть на инвестиционном портале Москвы в разделе «Аренда для бизнеса». Некоторые лоты доступны для просмотра онлайн в формате 3D.