Собянин наградил торговых работников столицы

Мэр напомнил, что в пандемию сильно пострадала в том числе и торговля. Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Завтра, 24 июля, в нашей стране отмечается День работника торговли. Начиная с 2013 года, его празднуют ежегодно в четвёртую субботу июля. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды города сотрудникам предприятий торговли столицы.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником, - сказал сегодня, 23 июля, Сергей Собянин на церемонии награждения. - Для Москвы - это какой-то отраслевой праздник. В общем, можно сказать, что общегородской, потому что работающих в торговле в Москве сегодня почти 1,5 миллиона человек. Это самый большой отряд. Это самая динамично развивающаяся отрасль».

По его словам, сегодня торговля в Москве развивается по-европейски.

«Если, скажем, лет семь-восемь назад мы еще катастрофически отставали от Европы, где больше было торговых площадей, маленьких и больших магазинов в шаговой доступности, то сегодня мы практически догнали их, - отметил мэр. - Огромное спасибо всем, кто инвестирует в эту отрасль, строит торговые центры, магазины. Конечно, огромное спасибо продавцам, кассирам, которые стоят на передовой и каждый день с утра до вечера работают, обслуживая миллионы москвичей».

Мэр напомнил, что в пандемию сильно пострадала в том числе и торговля. Многие магазины запустили онлайн-продажи и доставку на дом.

«Очень важно, конечно, в условиях пандемии эта отрасль выдержала, выстояла и даже в самых неблагополучных ситуациях вы были рядом с москвичами», - сказал Собянин.

Среди награждённых четверо москвичей получили звания «Почётный работник торговли и сферы услуг города Москвы». Ещё 29 торговых работников отмечены благодарностью мэра Москвы.

ЦИФРЫ

С начала 2021 года оборот торговых предприятий в Москве вырос на 40% по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Сумма составила порядка 3 триллионов рублей.

Самый заметный рост произошёл в торговле продовольственными товарами - на 13%, непродовольственными товарами - на 47%, автотранспортом - на 59%.

На долю торговли в экономике Москвы приходится порядка 18% налоговых доходов городского бюджета.

С 2010 по 2020 год налоговые поступления в столичную казну от предприятий торговли выросли в три раза. При этом торговые предприятия столицы обеспечивают более трети налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы страны от сферы торговли по России в целом.

КСТАТИ

В Москве работают 67 100 стационарных торговых предприятий и 9 700 нестационарных торговых точек. Покупателей обслуживают:

- 668 торговых центров;

- 27 розничных рынков;

- 44 межрегиональные ярмарки;

- 88 ярмарок выходного дня.