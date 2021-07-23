Москвичи нашли комфортные пути объезда закрытого участка красной линии

Ограничения способствовали миграции интернет-трафика клиентов Tele2, которые скорректировали свои поездки с учетом проведения ремонтных работ. Стопроцентное покрытие станций московского метро мобильным интернетом позволило оператору проанализировать изменение маршрутов передвижения жителей столицы.

Так, пользовательская активность в период с 17 по 22 июля на участках красной ветки от «Коммунарки» до «Тропарево» и от «Спортивной» до «Парка культуры» снизилась на 30% и 40% соответственно. При этом потребление интернет-трафика на самих станциях, замыкающих закрытый промежуток, снизилось почти вдвое. Такая динамика обусловлена в том числе тем, что некоторые клиенты Tele2 пересели на соседние линии: Калининско-Солнцевскую, Серпуховско-Тимирязевскую и Калужско-Рижскую. Здесь оператор зафиксировал рост нагрузки на сеть.

С 17 по 22 июля пассажиры оранжевой ветки (от «Новоясеневской» до «Академической») скачали на 11% больше гигабайт, чем неделей ранее. Пассажиры желтой ветки (от «Рассказовки» до «Парка Победы») увеличили потребление мобильного интернета на 9,4%. Вместе с тем аналитика показала, что наименьшее изменение нагрузки на сеть Tele2 коснулось участка серой ветки от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Нагатинской»: здесь рост активности составил чуть менее одного процента.

Наибольший прирост трафика сейчас наблюдается на станции «Теплый Стан». Это обусловлено в том числе тем, что теперь ее часто выбирают вместо «Коммунарки» для поездок из Новой Москвы в центр. Потребление услуг связи здесь выросло на 22% по сравнению с прошлой рабочей неделей.