Почти каждый пятый работник в Москве занят в сфере торговли

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Торговля - значимый сегмент экономики Москвы, который быстро адаптируется к внешним изменениям. Именно поэтому пандемия коронавируса хотя и пошатнула его, но позволила быстро перейти к существенному восстановительному росту. Несмотря на то, что форматы торговли за последние полтора года изменились, обороты стабильно растут. А в структуре занятости работники сферы торговли что в 2019, что в 2020 году составляют почти 1/5 от всех занятых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2020 году в сфере торговли работали почти 1,5 миллиона человек, это около 19 процентов от общего количества рабочих мест в городе, - сказал заммэра. - Из них более половины было занято в оптовом сегменте, 40,3 процента - в розничной торговле, 6,6 процента - в торговле автотранспортом. Существенную долю торговля занимает в структуре потребительских расходов. По итогам 2020 года на торговые операции приходилось 46 процентов от общей суммы кассовых операций, а общий оборот предприятий торговли составил 4,86 триллиона рублей».

Аналитический центр Москвы отмечает, что по обороту розничной торговли в расчете на душу населения столица занимает первое место среди регионов России. За последние пять лет показатель увеличился на 16,5% - с 351,4 тысячи рублей в расчете на человека в год в 2015 году до 408,7 тысячи рублей в 2020 году.

Важные изменения произошли за эти же месяцы и в структуре торговли. Горожане все больше покупают в сетевых магазинах, особенно заметна эта тенденция для непродовольственных товаров. Например, за пять лет доля розничных сетей в сегменте непродовольственной торговли выросла с 24,9% до 48,8%, в продовольственной торговле доля торговых сетей увеличилась с 19,1% до 32,1%.

В прошлом году влияние пандемии на себе ощутили все сферы экономики города, не стала исключением и торговля. Во время локдауна весной 2020 года были закрыты все магазины, за исключением продуктовых, аптек, детских, хозяйственных и первоочередных товаров. Посещаемость торговых объектов в первом полугодии 2020 года сократилась почти на 40% по сравнению с 2019 годом. Только в апреле-мае прошлого года показатель снизился более чем на 80%. При этом оборот розничной торговли сократился почти на 20%.

Из-за ограничений торговым предприятиям пришлось активно развивать онлайн торговлю и сервисы по доставке. Благодаря усилиям Москвы, направленным на ускорение выхода из кризиса городской экономики, к концу прошлого года ситуацию удалось стабилизировать, в том числе и в сфере торговли. По данным Аналитического центра Москвы, в результате оборот розничной торговли в декабре 2020 года составил порядка 580 миллиардов рублей с приростом 16% к декабрю 2019 года.

«В 2021 году отрасль демонстрирует стабильные темпы восстановительного роста, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - За первое полугодие этого года накопительный оборот торговых предприятий по данным ККТ составил порядка 3 триллиона рублей, что на 40 процентов выше показателей аналогичного периода 2020 года. При этом оборот продовольственной торговли вырос на 13 процентов, непродовольственными товарами – на 47 процентов, торговли автотранспортом, включая запчасти и комплектующие – на 59 процентов».

ЦИФРЫ

Предприятия торговли играют важную роль в наполнении городского бюджета. Доля сферы торговли в налоговых доходах бюджета Москвы составляет порядка 18%.

За 2010-2020 годы налоговые поступления в бюджет столицы от предприятий торговли выросли в три раза, превысив в прошлом году 400 миллиардов рублей. При этом более трети налоговых поступлений в бюджетную систему РФ от сферы торговли по России обеспечивают торговые предприятия Москвы.

НА ЗАМЕТКУ

По итогам первого квартала 2021 года, всего в торговом реестре Москвы насчитывалось 76,2 тысячи торговых объектов. Из них более трети - 27,2 тысячи - это специализированные непродовольственные магазины, в том числе магазины мебели, хозтоваров, электротоваров, одежды и др.

Помимо этого, в городе работают 12,7 тысячи продуктовых магазинов и 4,6 тысячи универмагов, на которые приходится соответственно 16,7% и 6,1% от общего числа торговых объектов.