Полиция задержала пьяного африканского студента на каршеринге в Москве

За рулем арендованного Nissan Qashqai сидел пьяный 24-летний африканец Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ранним утром на улице Новая в Москве инспектор ДПС остановил автомобиль каршеринга. Машина ехала неровно и привлекала к себе внимание, полицейский решил проверить состояние водителя и не ошибся. За рулем арендованного Nissan Qashqai сидел пьяный 24-летний африканец. Проверив документы, полицейские установили личность мужчины, им оказался гражданин республики Конго, студент Российского технологического университета МИРЭА Анри К.* Оказалось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобный проступок и не имел права садиться за руль.

«Ранее 24-летний уроженец республики Конго уже садился пьяным за руль и был лишен права управления транспортным средством на 1 год и 6 месяцев, которые еще не истекли. Повторное же вождение в нетрезвом виде грозит мужчине уже уголовной ответственностью. Задержанный согласился пройти медосвидетельствование, которое выявило в организме Анри К.* алкоголь.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Мужчина был отстранен от управление транспортным средством. По факту произошедшего полиция проводит проверку. Повторное вождение в пьяном виде грозит африканскому студенту уголовной ответственностью согласно статьи 264.1 УК РФ - Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.