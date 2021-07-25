Столичные дачники сэкономили при покупке земли у города более 100 миллионов рублей

Для заключения договора купли-продажи необходимо обратиться в Департамент городского имущества. Фото М. Денисова / Mos.ru

В первом полугодии 2021 года за 40 процентов от кадастровой стоимости физические лица выкупили у города 45 земельных участков, на которых находятся индивидуальные дома, дачи и личные подсобные хозяйства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С апреля 2020 года в Москве действует норма, позволяющая физическим лицам выкупать у города землю под индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене в размере 40 процентов от кадастровой стоимости, - рассказал заммэра. - Этим правом могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на земельных участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства. За первое полугодие 2021 года граждане выкупили у города 45 таких участков общей площадью 5,7 гектара почти за 70 миллионов рублей. При этом они сэкономили 104,8 миллиона рублей».

По его словам, всего с момента вступления в силу нормы граждане выкупили у города 83 земельных участка общей площадью девять гектаров на общую сумму 125,6 миллионов рублей. Экономия составила 188,4 миллиона рублей.

Приватизированные в этом году земли находятся в восьми округах столицы. Больше всего участков москвичи выкупили в Троицком и Новомосковском округах – 20 единиц площадью 2,6 гектара и десять единиц площадью 1,4 гектара соответственно. На третьем месте находится восток Москвы. Здесь граждане приобрели шесть земельных участков площадью 0,96 гектаров.

«Земля под частными строениями реализовывалась во всех округах столицы кроме Центрального, Юго-Западного, Южного и Зеленоградского, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Самый большой из выкупленных участков – площадью 25 соток – находится в деревне Бурцево Новомосковского округа. За него заплатили 3,36 миллиона рублей, сэкономив при этом более пяти миллионов. Самый маленький – площадью чуть мене двух соток – расположен на улице Московская в Западном округе. Он стоил своему новому владельцу 459,3 тысяч рублей при экономии в 690 тысяч рублей».

НА ЗАМЕТКУ

Для заключения договора купли-продажи необходимо обратиться в Департамент городского имущества за оказанием государственной услуги «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений». Подать заявление можно через портал mos.ru.

Услуга бесплатная, полностью оказывается в электронном виде. Выкупную стоимость участка можно рассчитать заранее, ознакомившись с его кадастровой стоимостью на официальном портале Росреестра.