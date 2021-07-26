Москвичи купили у города около 700 машино-мест со скидкой 40%

Фото: Евгения ГУСЕВА

В различных округах столицы за первые шесть месяцев 2021 года москвичи купили у города по преимущественному праву по месту прописки 671 машино-место.

Их продали со скидкой 40% от рыночной стоимости и без торгов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Один из основных приоритетов программы развития города, это создание комфортного пространства вокруг человека.

В ближайших планах, внедрение нового стандарта комплексного развития каждого района Москвы, максимально учитывающий мнения и пожелания большинства жителей. Напомним, собственники квартир и наниматели жилья по соцнайму вправе купить машино-места в преимущественном порядке – в своем доме или отдельно стоящем паркинге в границах домовладения без проведения торгов.

Цена при этом устанавливается в размере 60% от рыночной, то есть жители могут приобрести машино-место на 40% дешевле. Машино-места, которые не будут выкуплены по преимущественному праву, в дальнейшем выставляются на торги с рыночной начальной ставкой. Их может купить любой житель.

«По итогам первых шести месяцев этого года москвичи приобрели по преимущественному праву 671 машино-место, - сообщил заммэра. - Для сравнения за весь 2020 год было продано 852 таких объекта. До конца 2021 года город предложит жителям столицы еще более 1,8 тысячи машино-мест по преимущественному праву почти во всех округах Москвы». Больше всего машино-мест уже купили на юго-востоке, западе и севере столицы – 275, 138 и 97 единиц соответственно.

Среди них порядка 10% – семейные машино-места, где можно последовательно парковать два авто, а также механизированные, которые позволяют ставить две машины одну над другой при помощи подъемного механизма. Кроме того, машино-местами обзавелись жители ЮАО, ЮВАО, ЦАО, ЗАО, САО, ЮЗАО, ВАО и СВАО. «Самое дорогое машино-место, купленное в первом полугодии 2021 года, находится в Юго-Западном округе – на Ленинском проспекте, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

- Объект площадью 12,7 квадратного метра обошёлся в 2,6 миллиона рублей. Самое бюджетное машино-место площадью 11 квадратных метров – на Братиславской улице в ЮВАО – выкупили за 171,6 тысячи рублей».

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы приобрести машино-место по преимущественному праву, нужно: - зарегистрироваться на электронной площадке, указанной в лотовой документации; - пройти бесплатную аккредитацию (электронная цифровая подпись не требуется, необходим только паспорт); - подать заявку на приобретение машино-места.

К заявке необходимо приложить: - паспорт; - документ, подтверждающий право пользования жилым помещением на условиях социального найма или выписку из ЕГРН для собственников жилых помещений в многоквартирном доме. В случае, когда на одно машино-место несколько претендентов, право его выкупа передается тому жителю, который подал заявку раньше всех. Информация о продаже машино-мест по преимущественному праву размещается на Инвестиционном портале Москвы и электронной площадке.