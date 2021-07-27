В Москве заработали 96 новых светофоров с белыми человечками

С понедельника, 26 июля, на дорогах Москвы заработали 96 новых светофоров с совмещенной фазой зеленого сигнала.

С понедельника, 26 июля, на дорогах Москвы заработали 96 новых светофоров с совмещенной фазой зеленого сигнала. Одновременно двигаться могут и пешеходы и автомобилисты. При этом водители обязаны пропустить людей и об этом правиле ПДД как раз и напомнят умные светофоры. Все они оборудованы дополнительной секцией, на которой отображена стрелка и белый человечек.

- При повороте водитель видит дополнительную белую секцию с изображением пешехода и стрелкой поворота. Он, поворачивая направо, должен уступить дорогу пешеходу и тогда может продолжить движение, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного Департамента транспорта Правительства Москвы.

По задумке, новые светофоры должны сделать движение автомобилистов и пешеходов динамичнее. Благодаря совмещенной фазе на всех перекрестках увеличили действие зеленого сигнала светофора.

В Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными и не забывать пропускать пешеходов. «Комсомолка» публикует полный список адресов перекрестков, где уже работают светофоры с белыми человечками.

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Где в Москве заработали новые светофоры?

ЦАО

1. Яузские ворота пл. – Устьинский пр-д д.2/14с1 – Яузская ул. д.3-Яузский б-р д.18,15с1 Солянка ул.д.14,13

2. Сыромятническая Верхняя ул. д 3 (д.2,7) – Сусальный Верхний пер.

3. Площадь Тверской Заставы – 1-я Брестская улица, д.66 – Бутырский Вал, д. ½ – 1-я Тверская-Ямская ул., 36

4. Краснопролетарская ул. д.14,16,9 – Щемиловский2-й пер. д.2с2

5. Театральная пл. д.1/4 – Театральный пр-д д.3к1 – Петровка ул. – Революции пл.

6. Большая Переяславская улица, дом 64, дом 19

7. Большой Кондратьевский переулок – улица Грузинский Вал

8. Лесная ул. д.6,8 – Александра Невского ул. д.12 – 1-й Лесной пер.

9. Озерковская наб. д.2с1 – Овчинниковская наб. д.22,20 –Садовнический пр-д – Садовническая наб.

10. Шмитовский пр-д д.32,34 – Ермакова Роща ул.

11. Трубная пл. – Цветной б-р д.2с1 – Петровский б-р д.14,31 – Неглинная ул. д.29/14с1 – Рождественский б-р д.3

12. Басманная Старая ул. д.20,21,23 – Лукьянова Александра ул. д.4,9 – Токмаков пер.

13. Бакунинская ул. д.3,2 – Бауманская ул. д.28,27,33/2с1 –Спартаковская ул. д.25/28,30

14. Лесная ул. – Лесной 2-й пер.

15. Лесная ул. д.20,22,49,53 – Новолесная ул. д.1 – Миусская 1-я ул. д.24

16. Красная Пресня ул. д.3,6/2,8/1,9 – Волков пер.

17. Шмитовский пр-д д.8,10,7,9 – Северьяновой Анны ул. д.7,5,4с2

18. Озерковская наб. д.2с1 – Овчинниковская наб. д.22,20-Садовнический пр-д – Садовническая наб.

19. Пречистенская наб. д.45 – Ленивка ул. д.1 – Кремлевская наб. д.1/9

20. Тверская Застава пл. – Брестская 1-я ул. д.66 –Бутырский Вал ул. д.1/2 – Тверская-Ямская 1-я ул. д.36

21. Шмитовский пр-д д.14,16,15,13 – Макеева Сергея ул. д.6,4,5,7

СВАО

22. Широкая улица, 31 – 5286-й проезд

23. Полярная ул. д.32,34,29 – Чермянская ул.

24. Продольный пр-д – Центральный ВДНХ пр-д –Поперечный 1-й пр-д – Поперечный 2-й пр-д ВВЦ

25. Звездный б-р д.25,42 – Новомосковская ул. д.1-Аргуновская ул. д.2

26. Мира пр-т д.182 – Бориса Галушкина ул. д.4

27. Руставели ул. д.1 – Яблочкова ул. д.2

28. Милашенкова ул. д.4,2,1 – Фонвизина ул. д.16 –Огородный пр-д, д.20 – Добролюбова ул.

29. Кашенкин Луг ул. – Ботаническая ул.

30. Ботаническая ул. – Королева Академика ул.

31. Октябрьская ул. д.33,19,26,20 – Трифоновская ул. д.4,13,17,14

32. Эйзенштейна Сергея ул. д.4, 2,1 – Сельскохозяйственный 1-й пр-д д.3 – Продольный пр-д

33. Заревый пр-д д.19,14 – Широкая ул. д.12,10,5

34. Менжинского ул. д.28/1 – Майский туп. – Медведковская 2-я ул. (не пересекается)

35. Ярославское ш. (дублер)д.28 – пр.5061 пр-д – Вешних Вод ул.

36. Широкая ул. д.16,14,13,11 – Грекова ул. д.8,10,3

ЗАО

37. Большая Филевская улица, д.10, 11 – Новозаводская улица, 13, 8

38. Авиаторов ул. д. 20,22 – Щорса ул. д.10 – 740 пр-д

39. Рябиновая ул. д. 57,55-пр. 3636 пр-д – Дорохова Генерала ул.

40. Можайское ш. д.27,29,24,26 – Рябиновая ул. д.2с1-Гвардейская ул. д.1

41. 2-я Филевская улица, Василисы Кожиной улица

42. Бережковская наб. д.22, 24

43. Мичуринский пр-т – Косыгина ул.

44. Университетский пр-т – Мичуринский пр-т

45. Боровское ш. д.30,35 – Чоботовская ул. д.1

46. Давыдковская ул. – Нежинская ул.

47. Вернадского пр-т д.101 – Коштоянца ул. – пр-д 5403

ЮВАО

48. Ухтомская улица – Лонгиновская улица

49. Окская ул. д.10 – ул. Васильцовский Стан

ЗелАО

50. г Каменка (Проектируемый проезд 649) ул. – Школьная ул.

51. Солнечная ал. к. 802, 803,901, 902

52. Центральный пр-т кор. 439 м-н '1000 мелочей'

53. Центральный пр-т к.к. 440, 435, 436, 302-Яблоневая ал.

54. Западный 1-й пр-д (пр-т Генерала Алексеева), д.3 –Западный 2-й пр-д д.1

55. Центральный пр-кт кк.122, 124, 201, 212-Злобина Н. (Проектируемый проезд 4900) ул. – Проектируемый проезд 4914

56. Центральный пр-кт – Юности ул. – ул. Летчика Полагушина (пр.4912)

57. Сосновая ал. д.2/7 – Каштановая ал. (пр.4923)

58. Панфиловский пр-т – Филаретовская ул. (пр.5372)

59. Панфиловский пр-т – Летчика Полагушина (пр.4912) ул. Болдов ручей

60. пр. 4800 пр-д – Панфиловский пр-т кор.200г

61. Московский пр-т к. 501 – Юности ул. – ал. Лесные Пруды

ВАО

62. Краснобогатырская ул. д.72 – Богородский Вал ул. д.8 –Алымов пр-д д.3 – Просторная ул.

63. Дмитриевского улица, Салтыковская улица

64. Уральская улица, дом 5

65. Зеленый пр-т д.3/10, 4, 6, 11/3 – Перова Поля 1-й пр-д

САО

66. Дмитровское ш., д. 99, 97, 92, 94 –Бескудниковский б-р д.40,39,45,44

67. Смольная ул. д.54,75 – Прибрежный пр-д д.7

68. Флотская ул. – Лавочкина ул.

69. Смольная ул. д.65 – проезд от ул. Левобережная

70. Клинская ул. – Клинский пр-д (пр.5556пр.)

71. Беломорская ул. д.40 – Лавочкина ул. д.56 – Петрозаводская ул. д.23 – Дыбенко ул. д.2

72. Бутырская ул. д.84,89 – Хуторская 1-я ул. д.1 –Новодмитровская ул.

73. Смольная ул. д.54,75 – Прибрежный пр-д д.7

74. Ивановская ул. – Ивановский пр-д – Костяковаул. (не пересекаются)

75. Академическая Большая ул. д.31,28 – Коптевский б-р д.3

76. Песчаная ул. – Песчаный пер.

77. Коровинское ш. д.19,17,16 – 800-летия Москвы ул. д.2 –Талдомская ул. д.6,17

78. Куусинена ул. д. 19 – Проектируемый проезд 2169

79. Фестивальная ул. д.48 – Клинская ул.

ЮАО

80. Варшавское ш. д.65, 46 – Электролитный пр-д (не пересекает)

СЗАО

81. Новикова – Прибоя набережная,Карамышевский проезд

82. Пятницкое ш. д.27 – Дубравная ул. Митино

83. Проектируемый проезд №6227 – улица Героев Панфиловцев,дом 3, дом 8 к.1

84. Яна Райниса бульвар – Донелайтиса проезд

85. Новокуркинское ш. – Соколово-Мещерская ул.

86. Куркино -Родионовская ул. – Воротынская ул. – Соколово-Мещерская ул.

ТиНАО

87. п. Краснопахорское, А-107 Московское малое кольцо –Калужское шоссе

88. Яковлевская улица, ООТ "Яковлевская улица" НМАО Десеновское

89. Проектируемый проезд №7029, Проектируемый проезд №7157, Проектируемый проезд №7038

90. А-101 Москва-Рославль 36-й км – Калужское ш. (а/д Ватутинки)

ЮЗАО

91. Симферопольский б-р д.24,26,29,33 – Черноморский б-р д.14,11,12,9

92. Кржижановского ул. – Новочеремушкинская ул.

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