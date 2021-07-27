В бывшей промзоне «Огородный проезд» реорганизуют один из участков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На северо-востоке столицы в Бутырском районе реорганизуют южный участок бывшей промзоны «Огородный проезд» по проекту «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва – столица новой промышленности, самый комфортный и уютный город для жизни. Город активно ведет работу по реорганизации промышленных территорий в современные районы с достойным жильем, развитой инфраструктурой и экологичными производствами.

«Площадь южного участка бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе, подлежащего комплексному развитию, превышает 7 гектаров, - отметил заммэра. - Инвестиции в реорганизацию территории на северо-востоке Москвы составят 10 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект - 1,18 миллиарда рублей в год. На месте участка бывшей промзоны появится около 170 тысяч квадратных метров промышленной и общественной застройки, будет создано более 4 тысяч рабочих мест».

Решение о комплексном развитии территории промзоны было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, проект не только даст городу новые рабочие места, но и позволит преобразить промышленную территорию. Здесь появится 95 тысяч квадратных метров производственной и 75 тысяч квадратных метров общественной застройки. Например, офисы, банки, магазины. Редевелопмент территории завершится в 2028 году.

КСТАТИ

Всего комплексное развитий территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу: - около 500 тысяч рабочих мест; - почти 3 триллиона поступлений в бюджет; - более 7 триллионов рублей общего объема инвестиций в реализацию проектов.

СПРАВКА «КП»

Проект «Индустриальные кварталы» (КРТ - комплексное развитие территорий) вовлекает в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские земли. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года. Производственную зону «Октябрьское поле» комплексно реорганизуют на общей площади территории 5,92 гектара. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей. Бюджетный эффект — около 1,8 миллиарда рублей в год. Проект рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована часть промзоны «Коровино» на севере столицы. В начале июня 2021 года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме были подписаны еще два договора о комплексном развитии территории «Кунцево» и второго участка промзоны «Коровино».