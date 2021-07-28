Построенный и оснащенный «Швабе» Центр компьютерной томографии в Тверской области провел более 4000 исследований

Новый объект региональной системы здравоохранения, открытый в начале года, уже провел более четырех тысяч исследований, включая диагностику пациентов с коронавирусной инфекцией.

Генеральным подрядчиком и интегратором проекта строительства КТ-центра выступила компания «Швабе – Москва», в составе холдинга Госкорпорации Ростех. Медцентр в Конаково наряду с диагностикой пациентов с COVID-19, предназначен для проведения кардиоисследований.

«Конаковская Центральная районная больница – один из ключевых региональных медцентров, и мы убеждены, что новый пункт КТ-диагностики в его составе станет важным инструментом в обследовании людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Центр был создан холдингом “под ключ” и совместно с партнерами оснащен новейшим медицинским оборудованием. Опыт подобных проектов мы готовы масштабировать и реализовывать в других городах этого и других регионов страны», – сообщил советник директора «Швабе – Москва» по взаимодействию с органами государственной власти Василий Николенко.

Тверская область стала одним из первых регионов, куда в начале пандемии были направлены партии медицинского оборудования от Холдинга «Швабе» – томографы, теплотелевизионные регистраторы, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, увлажнители кислорода, бесконтактные термометры, обеззараживатели воздуха, инфузионные насосы и другое современное оборудование для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции.

«В условиях пандемии без современного технологичного оборудования, которое помогает анализировать и контролировать состояние пациента, нам не обойтись. Новый пункт компьютерной томографии от “Швабе – Москва” используется в основном для диагностики пневмонии, в большинстве случаев, вызванной коронавирусом. Очень важно, что теперь наши врачи ежедневно имеют возможность использовать КТ-мониторинг для оценки позитивной динамики проводимого лечения», – сказал главный врач Конаковской центральной районной больницы (ЦРБ) Дмитрий Орлов.

«Швабе – Москва» в составе холдинга Госкорпорации Ростех выступает генеральным медицинским интегратором. Компания обладает компетенциями по осуществлению проектирования, оснащения и ввода в эксплуатацию различных объектов здравоохранения, на регулярной основе оперативно и своевременно производит поставки современного медоборудования в различные учреждения страны и тем самым активно принимает участие в реализации национального проекта «Здравоохранение».