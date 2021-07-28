В столице участники торгов по продаже и аренде получили более 60 земельных участков

На участках земли построят жильё, спорткомплексы и коммерческие объекты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала года город реализовал на торгах по продаже и аренде 61 земельный участок. Это сопоставимо с уровнем прошлого года и более чем в два раза больше, чем в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За шесть месяцев 2021 года город реализовал на открытых торгах 61 земельный участок общей площадью около 22,3 гектара, - сказал заммэра. - Из них 11 – на продажу и еще 50 – в аренду. На этих участках появится более 317 тысяч квадратных метров недвижимости - индивидуальная жилая застройка, коммерческие объекты, а также некапитальные физкультурно-оздоровительные комплексы. Для сравнения в прошлом году город реализовал на торгах 62 участка, а в первом полугодии 2019 года – 28».

По его словам, 15 земельных участков в этом году отобраны на торгах под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), в том числе четыре в аренду, а еще 11 – на продажу. Под коммерческую застройку инвесторы смогли арендовать 25 земельных участков, 18 – под размещение физкультурно-оздоровительных комплексов, а также три – для плоскостных парковок.

«В первом полугодии средняя конкуренция на торгах по земельным участкам от города выросла до 6 участников на лот, - отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - За те же месяцы 2020 и 2019 годов она составляла 4,7 и 4,8 участников на лот. На торгах по продаже и аренде участков под индивидуальное строительство в этом году конкуренция составила 9,4 участников против 5,3 и 1,3 в прошлом и позапрошлом годах соответственно».

НА ЗАМЕТКУ

Характеристики земельных участков, выставленных на торги, а также документация - на Инвестиционном портале Москвы. Некоторые объекты доступны для просмотра в режиме онлайн с помощью функции 360.

ЦИФРЫ

Больше всего участков в аренду предлагалось на западе Москвы — 10, еще 8 объектов — в Новой Москве, по пять — на востоке, северо-западе и в Зеленограде, по четыре – в ЮВАО и ЮЗАО, по три на северо-востоке и юге, два на севере и один в центре города. Кроме того, 7 участков можно было приобрести для ИЖС в ТиНАО, а также четыре на востоке столицы.