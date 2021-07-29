В Москве началась репетиция выборов в Думу

29 июля в Москве начали проверять систему электронного голосования. Она пройдет 29 и 30 июля. Та самая, которая осенью позволит выбрать депутата Думы, не посещая избирательный участок. Фото: Shutterstock

29 июля в Москве начали проверять систему электронного голосования. Она пройдет 29 и 30 июля. Та самая, которая осенью позволит выбрать депутата Думы, не посещая избирательный участок. Но проверка не просто проверка – все горожане старше 18 лет с полностью заполненной учетной записью на mos.ru могут проголосовать по двум важным вопросам:

- Работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19 (при отсутствии медотвода)?

- Какой приоритет развития городской инфраструктуры вы бы отдали в отрасли транспорта?

Это формулировки из самих бюллетеней.

Я решил проверить, как работает система. В прошлом году, на референдуме за поправки в конституцию, я лично ходил на избирательный участок. Все эти голосования на пеньках или через компьютер тогда меня не устраивали. Но вообще возможность отдать голос дистанционно – это удобно. Лет тринадцать назад я опоздал на выборы, потому что машина на даче не завелась в мороз. Сейчас бы у меня такой проблемы с голосованием не было. Подозреваю, еще через 15 лет мы все будем голосовать с телефонов.

О том, что в Москве будет техническая репетиция выборов, mos.ru начал предупреждать меня за несколько дней. На телефон приходили уведомления, помеченные, как важные.

Я не знаю, может быть, где-то на mos.ru есть отдельная вкладка для голосования, но я просто перешел по ссылке из новости на портале о начале тестирования. Полностью профиль я заполнил еще три года назад, в 2018 году, когда мне надо было получить открепительный перед выборами президента.

Если через полтора месяца настоящие выборы в Думу пройдут так же, как сейчас тестовые, то ничего сложного нет.

Первый шаг: надо войти в свою учетную запись на mos.ru и ввести проверочный код из СМС.

Второй шаг: можно скачать бюллетени для ознакомления или сразу перейти к голосованию. Надо нажать на кнопку «приступить к голосованию» в самом конце.

Третий шаг: проголосовать по первому бюллетеню. Сначала его показывают на экране целиком – такая длинная простыня, с трудом помещающаяся на экране. Это точная копия обычных бумажных бюллетеней. Достаточно нажать пальцем на экран, и изображение увеличивается до нормальных размеров. Теперь можно пальцем листать варианты ответа и тыкать в понравившиеся.

Первый бюллетень про обязательную вакцинацию. Можно указать разные группы профессий – врачи, полицейские, депутаты -, а можно проголосовать за то, чтобы прививку ставили «всем гражданам, вне зависимости от их статуса». Я как раз этот вариант и выбрал – не люблю всяких ковид-диссидентов и антипрививочников.

Четвертый шаг: голосование по второму бюллетеню. Тут предложили выбрать, на что городу делать упор – на развитие личного транспорта или общественного. Я выбрал общественный – по Москве я езжу на мотоцикле, и меня пробки не волнуют.

Система дает час, чтобы ответить на каждый бюллетень. Можно сколько угодно ставить галочки, убирать их, а потом снова ставить. Пока не нажмешь кнопку «проголосовать» внизу бюллетеня, все это не считается.

Более того: можно переголосовать даже после отправки бюллетеня! Каждые три часа система разрешает изменить выбор. В итоге, учитывается только последняя версия. Не знаю, оставят ли эту опцию на выборах в Думу.

Никакой юридической силы у тестового голосования нет. Это именно проверка системы, а для горожан возможность поиграться с новым сервисом.

«Вместе с жителями города в тестировании примут участие и хакеры. Они попытаются взломать систему и повлиять на корректность ее работы. Тот, кому это удастся, получит денежное вознаграждение», - рассказали в мэрии. Нормальная практика, кстати. Армия США в 2019 году официально разрешила хакерам взломать военный спутник, чтобы найти уязвимости защиты. Хакеры тогда справились, а Пентагон начал улучшать свою компьютерную защиту.

Еще: выборы у нас проходят тайно. То есть, организаторы не знают, как именно проголосовал каждый избиратель. Но это точно работает, когда я ставлю крестик в кабинке, а потом сложенный бюллетень кидаю в общую урну. А где гарантия анонимности при голосовании с телефона, когда я и номер свой указываю, и личные данные? Да, в ЦИК обещают, что все пройдет обезличенно. Но тут уже начинается территория веры: либо я верю обещанию Центризбиркома, либо не верю. У меня, как у обычного гражданина, нет никакой возможности проверить честность чиновников. А если вспомнить все истории последних лет о слежке государств за своими гражданами, то сомнений становится еще больше…