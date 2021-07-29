Власти Москвы объяснили, почему на улицах часто меняют плитку и бордюры

Работы по благоустройству улицы в центре столицы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многих москвичей беспокоит постоянный ремонт тротуарной плитки в разных районах города. Казалось бы, коммунальщики недавно обновили улицу и - опа! - вдруг ломают свеженькое покрытие под ногами пешеходов.

- Москва - это живой организм, и под плиткой на тротуаре проходит масса различных коммуникаций, - объяснил сегодня, 29 июля, на пресс-конференции заместитель мэра столицы Петр Бирюков. - Конечно, жители часто видят огороженные места, потому что там ведётся, например, подключение к электросетям. Город развивается, малый бизнес расширяется, предприниматели обращаются с просьбой о подключении своих объектов к разным коммуникациям. Поэтому мы вынуждены снимать плитку, а вместе с ней и участок бордюрного камня. Но проходит несколько дней и все восстановлено.

По его словам, в таких ситуациях у плитки, кроме ее экологичности и долговечности, есть и дополнительные преимущества.

- По сравнению с асфальтом плитка более манёвренная при проведении разных работ в городе, - сказал Петр Бирюков. - Представьте, что было бы с асфальтом при таком количестве подключений объектов экономики к сетям. То же, что было когда-то десять лет назад, - сплошные заплатки! Сегодня мы этого не видим. Поэтому неправильно бытует мнение о замене плитки. Это идёт живая работа по развитию нашего города, развитию экономики.