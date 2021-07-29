В Москве откроется единый центр управления городским хозяйством

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В скором времени городским хозяйством Москвы станет рулить единый цифровой центр управления. При этом в нем будут использовать «умные» технологии в сфере ЖКХ.

- Центр станет частью городской системы управления, без цифровизации нам никуда не уйти, - сказал сегодня, 29 июля, на пресс-конференции заместитель мэра столицы Петр Бирюков. - Сегодня в Комплексе городского хозяйства работают около 500 тысяч человек. Это районные и окружные службы, подрядчики по ремонту, энергетики, тепловики. Поэтому нужна единая система управления и не в ручном режиме. Новый центр будет владеть всей информацией, начиная от трудоустройства человека в ЖКХ и до выполнения работ на разных объектах. Цифровизация позволит нам знать, в каком году и где прокладывали трубы, какие подключения сделали. Через центр мы будем всем этим управлять, в том числе сюда будут поступать и обращения жителей.

По его словам, при аварии на газовой или тепловой магистрали десять лет назад бригаде мастеров приходилось долго искать место прорыва.

- Сегодня у нас система работает так, что при повреждении сетей диспетчер в ту же минуту видит, где это случилось, - отметил заммэра. - Аварийная бригада выезжает, как машина «скорой помощи», строго по заданному адресу. Но пока системы городских служб разрозненны, а центр управления станет единым пунктом контроля за всем, что нас окружает в городе. Это электроэнергия, тепло, газ, вода, канализация, уличная сеть, даже сами коммунальные работники.

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