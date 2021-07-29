Москвичи перестали копить долги по квартплате

Большинство жителей вовремя раскошеливаются за «коммуналку» Фото: Олег УКЛАДОВ

Летом многие горожане в отпусках, на дачах и в путешествиях. Нередко почтовые ящики в подъездах забиты квитанциями на квартплату. Столичные власти рассказали, растут ли в сезон отдыха долги москвичей по «коммуналке».

- Москва - один из немногих регионов, даже может быть и лидер в этом, где сбор платежей за услуги ЖКХ находится на достаточно высоком уровне - более 98 процентов, уже приближаемся к 99 процентам, - заявил сегодня, 29 июля, на пресс-конференции заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Уровень долгов по квартплате, которые были просрочены за ближайший год, мы снизили почти на 40 процентов. Наша работа с жителями даёт положительные результаты.

По его словам, коммунальщики продолжат индивидуально решать проблему недоплаты с каждым должником. Например, по соглашению жильца с управляющей компанией накопившуюся сумму можно погасить без штрафов частями в течение нескольких месяцев.

- Москвичи с пониманием относятся к тому, что за потреблённые ресурсы надо платить, - сказал заммэра. - Работая с жителями, разъясняем, добиваемся результатов. Спасибо москвичам за оплату коммунальных услуг во время пандемии, когда из-за сложной ситуации действовал мораторий на взыскание платежей. Потом в течение трёх месяцев все долги горожанами были погашены.