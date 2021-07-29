Прививку от коронавируса сделали почти 88% работников ЖКХ Москвы

Для коммунальщиков, как для некоторых других горожан, вакцинация стала обязательной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Москвичи продолжают прививаться от коронавируса. Среди них в первых рядах - сотрудники отраслей, которые обязаны вакцинироваться по долгу службы.

- Жилищно-коммунальное хозяйство, согласно указу мэра, является той отраслью, где вакцинация обязательна, - сказал сегодня, 29 июля 2021, на пресс-конференции заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Почти 88% работников ЖКХ сделали прививку. Идет системная работа не только по штатным работникам, работающим в отрасли, но и по всем предприятиям и организациям, которые в той или другой степени соприкасаются с ЖКХ.

По его словам, оставшиеся 12% работников городского хозяйства уже переболели коронавирусом или имеют медицинские противопоказания и отводы.

Напомним, в столице бесплатную прививку от COVID вакциной «Спутник V» и при наличии другими зарегистрированными в России препаратами можно сделать в любом удобном месте - в районной поликлинике, мобильных пунктах в торговых центрах, спорткомплексе «Лужники», центрах госуслуг «Мои документы», в парках в павильонах «Здоровая Москва». Приём ведётся как по предварительной записи, так и без неё.

Адреса и график работы всех прививочных пунктов можно посмотреть здесь.

Актуальное расписание мобильных точек - на портале мэра Москвы в разделе «Бесплатная вакцинация».

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