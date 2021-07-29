В Москве в Боткинской больнице открылся эндоскопический центр

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Старейший стационар Москвы - городская клиническая больница имени Боткина - становится ещё удобнее для пациентов и врачей. Во время масштабной модернизации здесь появились новые корпуса и отреставрированы исторические здания. Теперь у врачей стало больше возможностей для спасения людей.

«В Москве открывается два мощных центра эндоскопии, - сказал сегодня, 29 июля, мэр Сергей Собянин на открытии эндоскопического центра в Боткинской больнице. - Один здесь, в Боткина, и второй в скором времени откроется в клинике имени Буянова. В целом это позволит обеспечить в два раза больше возможностей по прохождению гастроскопии и колоноскопии. Это важно, поскольку у пациентов большое количество онкозаболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, и нужно своевременно на ранних стадиях это определить».

По его словам, сейчас в столице по такому профилю работают небольшие центры, которые просто не успевают проводить необходимые исследования.

«Далеко не во всех есть возможности такой общей легкой анестезии, которая позволила бы комфортно проходить эти процедуры, - отметил мэр. - Большинство москвичей знают, как это неприятно бывает, и люди просто боятся таких процедур. Здесь проходит абсолютно безболезненно и комфортно, что очень важно. Я надеюсь, что количество своевременных диагнозов и оказания помощи просто кратно увеличится в Москве после введения этих двух центров».

ЧТО СДЕЛАЛИ

В столице запустили пилотный проект по созданию специализированных центров для эндоскопических исследований - гастроскопии и колоноскопии. Первые такие центры создаются на базе двух многопрофильных стационаров - больницы имени Боткина и больницы имени Буянова. Второй планируется открыть осенью 2021 года. Их оснащение позволит проводить более 950 исследований в сутки. Это около 340 тысяч исследований в год.

Эндоскопический центр в клинике имени Боткина занимает первые два этажа корпуса 22. В нем:

- можно провести более 320 исследований в сутки или около 115 тысяч исследований в год;

- пациентов принимают восемь эндоскопических процедурных с палатой пробуждения на 10 коек;

- используется около 200 единиц современного медицинского оборудования. В том числе аппарат Fujifilm Eluxeo, который позволит дополнить стандартное эндоскопическое исследование микроскопией опухолевой ткани, обеспечит хранение и передачу видеоинформации.

Обследование в центре можно будет сделать всего за 1,5 часа, включая отдых после процедуры.

ПЛАНЫ

В Боткинской больнице до конца 2021 года отремонтируют пять корпусов. Еще пять зданий клиники обновят в 2022-2023 годах.

Кроме того, в ближайшие годы здесь построят современный стационарный скоропомощной корпус. В новом здании экстренные пациенты будут получать весь комплекс медицинской помощи в течение первых суток после госпитализации по принципу «диагностика - оперативное вмешательство - реанимационная помощь».

ЦИФРЫ

Сегодня в столице онкологические болезни органов пищеварения лидируют среди всех злокачественных новообразований (ЗНО). По данным за первое полугодие 2021 года опухоли желудка и кишечника составляют 23% от общего числа выявленных ЗНО. Новые центры эндоскопии помогут пациентам начинать лечение при первых признаках болезни.