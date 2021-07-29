Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков: «В столице бытует неправильное мнение о замене плитки»

Москва - это живой организм, и под плиткой на тротуаре проходит масса различных коммуникаций. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пресс-конференции заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о летней реконструкции улиц и подготовке города к зиме. Публикуем ответы на некоторые актуальные вопросы.

ТРОТУАРЫ ИНОГДА РЕМОНТИРУЮТ ИЗ-ЗА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

- Москва - это живой организм, и под плиткой на тротуаре проходит масса различных коммуникаций. Конечно, жители часто видят огороженные места, потому что там ведётся, например, подключение к электросетям. Город развивается, малый бизнес расширяется, предприниматели обращаются с просьбой о подключении своих объектов к разным коммуникациям. Поэтому мы вынуждены снимать плитку, а вместе с ней и участок бордюрного камня. Но проходит несколько дней и все восстановлено.

По сравнению с асфальтом плитка, кроме ее экологичности и долговечности, более манёвренная при проведении разных работ в городе. Представьте, что было бы с асфальтом при таком количестве подключений объектов экономики к сетям. То же, что было когда-то десять лет назад, - сплошные заплатки! Сегодня мы этого не видим. Поэтому неправильно бытует мнение о замене плитки. Это идёт живая работа по развитию нашего города, развитию экономики.

В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПОЯВИТСЯ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ

- Центр станет частью городской системы управления, без цифровизации нам никуда не уйти. Сегодня в Комплексе городского хозяйства работают около 500 тысяч человек. Это районные и окружные службы, подрядчики по ремонту, энергетики, тепловики. Поэтому нужна единая система управления и не в ручном режиме. Новый центр будет владеть всей информацией, начиная от трудоустройства человека в ЖКХ и до выполнения работ на разных объектах. Цифровизация позволит нам знать, в каком году и где прокладывали трубы, какие подключения сделали. Через центр мы будем всем этим управлять, в том числе сюда будут поступать и обращения жителей.

Пока системы городских служб разрозненны, а центр управления станет единым пунктом контроля за всем, что нас окружает в городе. Это электроэнергия, тепло, газ, вода, канализация, уличная сеть, даже сами коммунальные работники.

На пресс-конференции заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о летней реконструкции улиц и подготовке города к зиме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗА ОТКАЗ ОТ СОРТИРОВКИ МУСОРА НЕ ОШТРАФУЮТ

- Если в 2019 году мы раздельно собрали около 450 тысяч тонн мусора, то в 2020 году вышли за цифру 880 тысяч тонн. В этом году полагаем, что около 1 миллиона тонн соберем. А это говорит о том, что меньше мусора будет захоронено на полигонах и больше его пойдет на вторичную переработку.

Программа будет продолжаться на добровольной основе. Еще раз подчеркну - мы не пошли по пути многих столиц мира, где применяют штрафные санкции к жителям. Право каждого москвича заботиться о своём городе, своём доме. И результаты есть, они себя оправдывают.

НА КВАРТПЛАТУ ХВАТАЕТ

- Москва - один из немногих регионов в нашей стране, даже может быть и лидер в этом, где сбор платежей за услуги ЖКХ находится на достаточно высоком уровне - более 98 процентов. Уже приближаемся к 99 процентам. Уровень долгов по квартплате, которые были просрочены за ближайший год, мы снизили почти на 40 процентов.

Москвичи с пониманием относятся к тому, что за потреблённые ресурсы надо платить. Работая с жителями, разъясняем, добиваемся результатов. Спасибо москвичам за оплату коммунальных услуг во время пандемии, когда из-за сложной ситуации действовал мораторий на взыскание платежей. Потом в течение трёх месяцев все долги горожанами были погашены.

ДВОРНИК, САНТЕХНИК И «СПУТНИК»

- Жилищно-коммунальное хозяйство согласно указу мэра является той отраслью, где вакцинация обязательна. Почти 88 процентов работников ЖКХ сделали прививку. Причем вакцинируются не только штатные работники в отрасли, но и по всем предприятиям и организациям, которые в той или другой степени соприкасаются с ЖКХ.

Оставшиеся 12% работников уже переболели коронавирусом или имеют медицинские противопоказания и отводы.