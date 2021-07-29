В Москве растёт индекс промышленного производства

Москва – столица новой промышленности. Фото: Алиса ТИТКО

В первом полугодии 2021 года рост промышленного производства в столице составил 13,9% по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва – столица новой промышленности. Сегодня город привлекает частные инвестиции в промышленность и развивает инновационные экологичные производства всех отраслей — от пищевой промышленности до авиастроения, от изготовления мебели до космоса и оборонки.

«Основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, - отметил заммэра. - По сравнению с январем-июнем 2020 года она увеличились на 11,3 процента. Рост обусловлен развитием таких отраслей как онлайн-торговля и медицина, а также отдельных видов потребительских товаров - автомобилей, обуви и косметики».

По его словам, объемы промышленного производства в столице увеличиваются ежегодно. К примеру, за шесть месяцев 2020 года Москва нарастила промышленное производство почти на 1,5% по сравнению с январем-июнем 2019 года. Рост обрабатывающей промышленности за те же полгода составил 3,6%.

За шесть месяцев 2021 года в столице в 2,4 раза вырос объем производства бумаги и бумажных изделий. Только выпуск ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона увеличился на 32,9%.

С января по июнь на 78,8% поднялись объемы производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Рост объемов производства электрического оборудования составил 66,1%. Это связано, в первую очередь, с увеличением на 69,4% выпуска электрических проводников, используемых при обновлении информационной инфраструктуры операторами сотовой связи.

«Положительная динамика также отмечена в производстве кожи и изделий из кожи, - рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - Этот сегмент вырос на 55,4 процента, что обусловлено увеличением выпуска обуви на 63,2 процента. В Москве работают несколько крупных обувных фабрик, специализирующихся на производстве обуви как для масс-маркета, так и для нужд государственных служб. Можно сказать, что производители отыграли падение прошлого года, связанное с пандемией коронавируса. В этот период мы наблюдали снижение объемов производства более, чем на 40 процентов».

Продолжился рост в производстве лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 44%). Преимущественно это связано с увеличением в 3,7 раза объемов выпуска противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, а также лекарственных препаратов – здесь рост составил 37,3%.

Промпроизводство Москвы в целом показывает более высокие темпы роста чем по России, а также странам Евросоюза. По последним доступным данным, за пять месяцев 2021 года рост объемов производства в ЕС составил 2,3%, по России – 3,2%, в то время как по Москве – 16%. Впрочем, также значительную динамику показали такие страны как Польша (32,2%), Ирландия (23,4%), Эстония (18%).

Рост обрабатывающей промышленности на фоне сложных макроэкономических условий достигается в том числе за счет проводимой правительством Москвы политики стимулирования инвестиционной активности и сохранения городом ранее принятых инвестпрограмм.

В столице действует комплексная система мер поддержки предприятий в реальном секторе экономики. Она включает льготы по налогам на имущество, прибыль, землю, а также по арендным платежам. Преференции получают компании, которым присвоены статусы промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента технопарка. Общее снижение налоговой нагрузки для них составляет от 17 до 25%. Сэкономленные за счет льгот средства предприятия могут вкладывать в собственное развитие.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве находится:

- 60 промкомплексов;

- 37 технопарков;

- 15 якорных резидентов.

За последние 5 лет их объем инвестиций составил 97,7 миллиарда рублей.