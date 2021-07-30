На северо-западе Москвы появятся 17.5 тысячи рабочих мест по проекту "Индустриальные кварталы"

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В Северо-Западном округе (СЗАО) Москвы по городскому проекту «Индустриальные кварталы» проведут редевелопмент четырех территорий. На месте бывших промзон в районах Южное Тушино, Хорошево-Мневники и Щукино появятся современные общественно-деловые пространства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общая площадь комплексного развития территорий бывших промзон в СЗАО составит более 93 гектаров, - рассказал заммэра. - Там появятся высокотехнологичные и экологически чистые производственные предприятия, общественно-деловая застройка, социальная инфраструктура, а также комфортные жилые дома. Градостроительный потенциал территорий составляет 1,5 миллиона квадратных метров. Здесь будет создано порядка 17,5 тысячи новых рабочих мест».

В Южном Тушино будет преобразовано две территории бывших промзон, в районах Хорошево-Мневники и Щукино - по одной. Размер участков – от 1,6 до 46 гектаров.

«Проекты позволят создать в СЗАО более 26 тысяч квадратных метров производственных площадей, 540 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки и 900 тысяч квадратных метров жилья, - пояснил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - При этом уже известна дата окончания работ по одному из проектов. Бывшая промзона «Октябрьское поле» полностью преобразится до конца 2026 года».

На площади почти 6 гектаров появится благоустроенный район. В нем разместятся промышленный технопарк, бизнес-центр, жилые дома, а также вся необходимая инфраструктура, включая два детских сада, школу и поликлинику. Общая площадь строительства превысит 173 тысячи квадратных метров. Город получит 500 новых рабочих мест. В проект инвестор - «РГ- Девелопмент» вложит 14 миллиардов рублей. Ожидаемый бюджетный эффект – более 487 миллионов рублей в год.

Напомним, комплексное развитие территорий (КРТ) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории.

Подобные проекты позволят городу получить всего около 500 тысяч рабочих мест и три триллиона поступлений в бюджет. При этом общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.