Антон Тарасов в знак протеста перекрыл движение транспорта на стройку ГК «Основа» у границы Ботанического сада

Фото: Ксения Тареева

Буквально лицом к лицу активист встретил грузовой транспорт при въезде на стройплощадку жилого комплекса «Very». Часовое противостояние завершилось попыткой задержания со стороны полиции.

Почти полтора часа продлилась протестная акция, организованная Антоном Тарасовым, при въезде на строительную площадку ЖК «Very» (Ботаническая, 29). Несмотря на окрики со стороны охранников ГК "Основа" и попытки физического воздействия, активист перекрыл ворота и остановил движение гружёного автотранспорта. По словам общественного деятеля, водители грузовиков попытались продолжить движение, и только прямая угроза причинить физическую травму протестующему затормозила автотехнику. Приехавшие на место протеста полиция и Росгвардия попытались задержать активиста и составили протокол о правонарушении.

Фото: Ксения Тареева

Местные жители и Антон Тарасов выразили своё несогласие с возведением 30-этажных высоток на месте бывшей гостиницы «Останкино», прямо у границы Ботанического сада. Застройщик планирует здания 105-метровой высоты. По словам народного активиста, тень от зданий лишит солнечного света и приведёт к гибели растения оранжереи. Расстояние от строительной площадки жилого комплекса «Very» до оранжереи Ботанического сада всего 85 метров.

«Что ещё можно сделать, чтобы остановить незаконное строительство и спасти оранжерею Ботанического сада? Нужно прекратить беспредел в сфере уплотнительной застройки. Остановить, наконец, коммерсантов с хищническим подходом к эксплуатации городской территории. Нельзя ради прибыли застройщика губить народное достояние Ботанического сада, оценённое в более чем миллиард рублей, и жертвовать благополучием и здоровьем местных жителей. В наших с вами силах остановить строительство высоток-человейников», выразил отношение к ситуации Антон Тарасов.

Фото: Ксения Тареева

Напомним, что ранееТарасов вместе со своими сторонниками проник на территорию, прилегающую к офису ЖК «Основа». Активисты закрыли картонными щитами в виде муляжей высоток все окна первого этажа офиса, чем вызвали жёсткие действия со стороны охраны застройщика по отношению к активистам.