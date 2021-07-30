Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв запустил в Серпухове производство вакцины «ЭпиВакКорона»

В подмосковном Серпухове теперь будут выпускать вакцину «ЭпиВакКорона» - одну из четырех сертифицированных в России вакцин от коронавируса. Старт этой производственной линии завода «Геофарм» сегодня дали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

К слову, работу Московской области по борьбе с коронавирусом Анна Попова поставила в пример другим российским регионам. - Эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной, но есть субъекты, где ситуация стабилизировалась, как в Московской области, и мы видим снижение, - рассказала руководитель Роспотребнадзора. - Хочу отметить, что Московский регион справился с этим подъемом за 4 недели - это лучший результат за весь период пандемии.

Открытие собственного производства вакцины «ЭпиВакКорона» в Подмосковье Попова назвала крайне важным вкладом в общее дело борьбы с ковидом. Прежде «ЭпиВакКорону» выпускали только в Новосибирске. А серпуховский фарс-завод теперь будет обеспечивать прививками от коронавируса не только Московскую область, но и другие регионы России.

- Сегодня другие вызовы, мы все должны быть начеку и иметь вакцину. То, что здесь налажен выпуск - это еще одно наше преимущество, - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Очень приятно, что наши ученые, технологи освоили это производство. Здесь будет производиться полмиллиона доз (в месяц, - Авт.), с сентября - миллион доз, а потом - 5 миллионов доз. Это серьезный объем, вакцина имеет экспортный потенциал. Мы должны быть защищены, чтобы жить нормальной жизнью.

На заводе рассказывают, что здесь будет действовать полный цикл производства - от синтеза субстанции до выпуска готовой вакцины.

- Российская вакцина востребована не только в РФ, - отметил генеральный директор«Геофарм» Петр Родионов. - У нас уже много заявок из разных стран. Ведем переговоры.