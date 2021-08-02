Обновление развязок на МКАДе: На Алтуфьевском шоссе и Липецкой улице разгонят пробки

На Московской кольцевой автодороге в ближайшие годы завершится реконструкция четырех устаревших развязок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Московской кольцевой автодороге в ближайшие годы завершится реконструкция четырех устаревших развязок. За последние десять лет полностью обновили 18 таких участков МКАДа. Теперь осталось совсем немного, и перезагрузка всех основных пробочных мест ускорит автокольцо.

- Современные направленные съезды – эстакады и тоннели, появившиеся на месте старых развязок на МКАДе, более эффективно справляются с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - После реконструкции пропускная способность каждой развязки увеличивается до 30 процентов.

В Стройкомплексе столицы рассказали, на каких участках МКАДа и что изменится для водителей.

ЭТИ УЧАСТКИ ПЕРЕСТРОЯТ

1. Пересечение с Алтуфьевским шоссе.

Что сделают:

- реконструируют путепровод по основному маршруту трассы. Здесь появится по три полосы в каждую сторону и тротуар для пешеходов;

- построят и обновят семь съездов с развязки. При этом обустроят по 1 - 2 полосы для движения в одну сторону;

- проложат боковой проезд вдоль внутренней стороны МКАДа;

- отремонтируют участок Алтуфьевского шоссе около МКАДа;

- обновят надземный пешеходный переход на кольцевой автодороге между 84 и 85 километрами.

Когда откроют: до июля 2023 года.

Пересечение с Алтуфьевским шоссе. Фото: stroi.mos.ru

2. Пересечение с Осташковским шоссе.

Что сделают:

- построят 5 километров новых дорог;

- откроют боковые проезды с внутренней и внешней сторон МКАДа, каждый длиной 1100 метров;

- проложат левоповоротные съезды с Осташковской улицы на внутреннюю и внешнюю стороны МКАДа, каждый длиной 200 или 700 метров в зависимости от участка;

- реконструируют семь действующих съездов с кольцевой автодороги;

- для пешеходов разместят новый подземный переход в районе ул. Осташковская, д. 30.

Когда откроют: до конца 2022 года.

Пересечение с Осташковским шоссе. Фото: stroi.mos.ru

3. Пересечение с Липецкой улицей.

Что сделают:

- построят и реконструируют почти 10 километров дорог;

- откроют съезд с внешней стороны МКАДа на трассу М-4 «Дон» в сторону Московской области;

- проложат тоннель с внешней стороны МКАДа на Липецкую улицу в сторону центра;

- запустят путепроводы - с внутренней стороны МКАДа на трассу М-4 «Дон» в сторону Московской области и с Липецкой улицы на внутреннюю сторону МКАДа;

- построят 4 съезда - с внутренней стороны МКАДа на Липецкую улицу; с трассы М-4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАДа; с Липецкой улицы на боковой проезд в сторону области; с Липецкой улицы на боковой проезд и вдоль Липецкой улицы;

- реконструируют участок МКАДа от Каширского до Варшавского шоссе длиной 7,2 километра;

- откроют 5 новых пешеходных переходов. Четыре из них через МКАД - рядом с остановкой наземки около метро «Красногвардейская», около Востряковского проезда, улицы Подольских Курсантов и 26-го км МКАДа. Еще один переход - через Липецкую улицу.

«После реконструкции развязка на пересечении МКАДа с Липецкой улицей станет удобнее для автомобилистов и обеспечит беспрепятственный выезд на магистраль М-4, – сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме того, на обновляемых развязках создаются разгонные полосы и дублеры. Благодаря этому машины смогут без помех для основного потока съезжать к логистическим и торговым центрам, расположенным вдоль МКАД».

Когда откроют: в 2023 году.

Пересечение с Липецкой улицей. Фото: stroi.mos.ru

4. Пересечение с улицами Верхние Поля и Капотня.

Что сделают:

- реконструируют участок МКАДа от Бесединского до Косинского шоссе, а также отрезок Новоегорьевского шоссе и улицу Верхние Поля;

- построят шесть эстакад, три путепровода, восемь съездов с внешней и внутренней стороны кольцевой автодороги;

- откроют новый въезд к стрелковому комплексу «Объект» с внешней стороны МКАДа и подъездную дорогу с бокового проезда внешней стороны МКАДа к автоцентру «Петровский»;

- для пешеходов появятся два надземных перехода - вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАДа и через улицу Верхние Поля;

- проложат пешеходный тоннель в насыпи правоповоротного съезда с Новоегорьевского шоссе на внешнюю сторону МКАДа.

Когда откроют: ориентировочно до конца 2023 года.