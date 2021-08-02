Москва запустила производство лифтов с системой бесконтактного управления

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Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) оснастил лифты собственного производства системой бесконтактного управления. Теперь вызвать лифт можно через специальное приложение - заранее и не дотрагиваясь до кнопок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве работают четыре производителя лифтов, - отметил заммэра. - По итогам прошлого года они выпустили 15,4 тысячи подъемников, а это на 10,6 процента больше, чем в 2019 году. В их числе Щербинский завод, который делает упор в работе на внедрение новых технологий. Компания оснастила лифты собственного производства системами бесконтактного управления. Ее уже опробовали в одной из столичных многоэтажек, и завод готов к поставкам подъемников, оборудованных новой системой».

Предприятие использует цифровые технологии не только в своей продукции, но и на самом производстве.

«В начале прошлого года Щербинский лифтостроительный завод начал процесс глубокой модернизации и автоматизации производственных процессов, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - Система мониторинга позволяет анализировать данные о работе станков и другой техники в режиме реального времени точно и оперативно управлять производственными процессом. Современный протокол также использует принципы бережливого производства и позволяет существенно сокращать потери времени между поступлением заказа и выпуском готовой продукции за счет постоянного сбора данных».

Как отмечает генеральный директор ЩЛЗ Антон Артемьев, производство лифтов с системой бесконтактного управления особенно актуально во время пандемии.

«Застройщики жилых комплексов смогут создать единую среду доступа, обеспечив комплексное решение по безопасности, - сказал директор завода. - Можно смело утверждать, что «умный» лифт ЩЛЗ станет новым трендом, ведь приложение полностью освобождает руки, нужно просто иметь при себе телефон вместо множества ключей и пропускных карт. Уже сейчас люди при покупке жилья учитывают наличие «удобных» опций и технологичных решений, таким образом, привлекательность объекта недвижимости напрямую зависит от актуальных решений».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

«Умный» лифт снабжается специальным контроллером, принимающим сигнал с мобильного телефона. Чтобы воспользоваться таким лифтом, нужно скачать на смартфон приложение SmartAirKey, указать в нем нужный этаж, а также расстояние, с которого система будет вызывать для пользователя лифт, максимальный радиус составляет 20 метров. Через Bluetooth система «видит» потенциального пассажира и направляет сигнал вызова подъемнику, который при приближении открывает двери.

Работу SmartAirKey можно синхронизировать со всей пропускной системой жилого комплекса - от въездных ворот до кабины, если во всех системах есть аналогичные контроллеры. Решение универсально и подходит для любых лифтов ЩЛЗ, позволяет им «узнавать» каждого пассажира по смартфону и отправлять его на нужный этаж. Таким образом полностью исключается необходимость контакта с поверхностями, в том числе с кнопками лифта.