«Собирайся в школу с ЦДМ!»: В Центральном детском магазине на Лубянке открылась ярмарка к началу учебного года

В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» открылась традиционная ярмарка к началу учебного года - «Собирайся в школу с ЦДМ!». Вплоть до 5 сентября в Главном Атриуме ЦДМ можно будет купить все, что нужно ребенку для занятий: школьную форму, канцтовары, портфели и ранцы, пеналы и книги, полезные аксессуары и интересные подарки. Чтобы сделать процесс шопинга максимально приятным, в главном детском магазине Москвы создали соответствующую атмосферу. Гостей встречают живые герои мультфильмов «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики» и новых анимационных проектов «Бодо Бородо», «Плюшевый Бум!» и «ДиноСити». Витрины ЦДМ также украсили изображения персонажей известных анимационных сериалов.

- Для каждого родителя подготовка к новому учебному году – это непростое мероприятие, ведь необходимо, чтобы все покупки не только были качественными и нужными, но и нравились ребенку, - комментирует Александр Копанев, начальник управления аренды торговой недвижимости ГК «Галс». - Именно для этого в августе Главный Атриум ЦДМ на Лубянке превращается в настоящий праздничный мир детства с лучшими и самыми необходимыми школьникам товарами. И семейный поход станет для вас настоящим приключением – детей будут развлекать весёлые герои любимых мультфильмов, с которыми можно будет пообщаться и сфотографироваться.

Новую коллекцию школьной формы на ярмарке представит проверенное временем швейное объединение «Смена». В нее вошли стильные новинки для учеников всех возрастов – от первоклашек до старшеклассников. Коллекция состоит из классических костюмов, строгих блузок и рубашек, плиссированных юбок, брюк с лампасами и жилетов интересного кроя. В «Fashion Lama» детей и родителей ждет новая линейка модных и удобных рюкзаков, сшитых с соблюдением всех ортопедических норм. А книжная сеть «Территория» к началу учебного года предлагает большой выбор школьных учебников, развивающих книг и энциклопедий, канцтоваров и товаров для творчества. А после шопинга можно побаловать себя сладостями. Кондитерские изделия, выпечку, подарочные пряники ручной работы можно найти в «Царском прянике».

Полностью экипировать ребенка к школе можно и в других местах «ЦДМ на Лубянке». Новые коллекции к началу учебного года появились в магазинах одежды и обуви «Империя Детства», «Маленькая леди», «Choupette», «Lapin House», «Даниэль», «STILNYASHKA», «Reima», «Acoola», «H&M», «Primigi», «Original Marines». Спортивную форму можно подобрать в «Adidas young athletes», канцтовары – в «Комусе».

Во время пандемии в «ЦДМ на Лубянке» соблюдаются повышенные меры безопасности: усилен режим дезинфекции поверхностей и обработки воздуха. В здании проводится регулярная очистка систем кондиционирования и вентиляции, а также установлены дополнительные УФ-рециркуляторы.