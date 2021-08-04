Партию пенсионеров зарегистрировали на выборы в Госдуму

Фото: пресс-служба Партии пенсионеров

Владимир Бураков: «Первостепенной задачей мы видим повышение пенсий и уровня оплаты труда».

- Партия, которую вы возглавляете, стала теперь полноправным участником предвыборной борьбы. Насколько реально добиться успеха?

- Долг «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», на мой взгляд, заключается в том, чтобы реализовать надежды 47 млн наших избирателей - именно столько пенсионеров сегодня в стране, и сформировать влиятельную фракцию в Государственной Думе. Это наша единодушная позиция, утвержденная на недавнем партийном съезде, где была определена наша предвыборная программа. Пора уже появиться в парламенте людям, которые не будут бояться отстаивать социальные права российских граждан и особенно интересы наименее обеспеченной части общества - пенсионеров.

Мы часто называем себя партией «молчаливого большинства». Но настало время заговорить. И хочу отметить, что наши избиратели - это не только пенсионеры. Мы представляем интересы людей всех возрастов, уделяя особое внимание людям старшего возраста, оказавшимся сегодня в крайне тяжелой социальной ситуации, - и пенсионеров, и инвалидов с их нищенской пенсией, и людей предпенсионного возраста, которые испытывают серьезные трудности с поиском достойно оплачиваемой работы. Как видите, это все социально незащищенные категории граждан, независимо от возраста.

Поэтому мы абсолютно уверены, что от принятия законов, позволяющих улучшить положение людей серебряного возраста, выиграют представители всех возрастных групп. И мы надеемся, что избиратели предоставят нам возможность в случае попадания Партии пенсионеров в Государственную Думу преодолеть саботаж парламентских партий, вынести наши законопроекты на рассмотрение парламентариев и начать борьбу за их принятие.

-Какие законопроекты, по вашему мнению, нужно принять в первую очередь?

- Прежде всего проект принципиально нового документа, своего рода «новой социальной конституции России», который страна с нетерпением ждет более 30 лет. В Партии пенсионеров разработана концепция Социального кодекса, в котором будут ясно определены права всех граждан России на меры социальной защиты и установлены единые для всей страны механизмы их реализации.

Россия является социальным государством - ведь так заявлено в нашей Конституции? Но при этом наше социальное законодательство настолько запутано и противоречиво, что получить полагающиеся выплаты и льготы крайне сложно. Не говоря уже о том, что люди просто не знают о своих правах. Наша задача - превратить меры социальной поддержки граждан из подачки в обязанность государства. После принятия Социального кодекса уже никто не сможет уклоняться от выполнения социальных обязанностей.

- Перед каждыми выборами политические партии и отдельные политики традиционного обещают защищать социальные права. Успехов только нет… В чем кардинальное отличие позиции вашей партии?

- Совершенно верно отмечено: во время выборов много обещают. Но судить о «заслугах» необходимо по конкретным результатам. За 5 лет работы депутатов социально-экономическая ситуация только ухудшилась. Парламентарии за эти годы наделали достаточно ошибок, из которых главная - непродуманное и поспешное повышение пенсионного возраста. Очевидно, что парламентские партии оказались не готовы к реальному осмыслению проблемы пенсионного обеспечения. Партия пенсионеров же в 2016 году была единственной политической силой, записавшей в своей программе в качестве первой стратегической задачи недопущение необоснованного увеличения пенсионного возраста. Если бы наши представители пробились тогда в Государственную Думу, то у страны была бы реальная возможность не допустить таких ошибок. Сегодня их необходимо мудро и профессионально исправлять.

Первостепенной задачей мы видим повышение пенсий и уровня оплаты труда. Начисление пенсий должно происходить за трудовые заслуги - за стаж, а не за возраст! И не должно зависеть от региона проживания - все пенсионеры имеют право получать такую же минимальную пенсию и льготы, как в Москве. Кроме того, нужно предоставить право самостоятельно определять гражданам время выхода на пенсию.

Наша партия полностью отвергает «бухгалтерский» подход правительства к социальным проблемам, которые рассматриваются ими лишь с точки зрения финансовой целесообразности и экономической выгоды. Для нас главное - обычный человек, его беды, проблемы и надежды. В этом и состоит наше главное отличие от нынешних парламентариев.