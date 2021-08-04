Подмосковье - территория развития

Андрей Воробьёв и активные жители обсудили то, что волнует людей.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАБОЧИЕ МЕСТА

Фото: Денис Трудников

На полях неподалеку убирают пшеницу комбайны ООО «Юг Подмосковья» - 15 лет назад это хозяйство создали на базе бывшего совхоза. Теперь оно специализируется на выращивании зерновых и бобовых. Сейчас здесь трудятся 60 человек.

Предприятие постоянно обновляет свой технический парк и расширяется - в этом году, например, пашню увеличил сразу на 2 тысячи гектар! Всего теперь урожай убирают с 9 тысяч га - пшеница, ячмень, кукуруза, горох, рапс.

Механизатор Евгений Шмаглюк перебрался в Подмосковье с женой и двумя детьми шесть лет назад. Приехали из Луганской области, получили гражданство.

- Зарплата у нас зависит от выработки. Как работал, так и заработал. Это мотивирует, - рассказывает мужчина. - Обустроились, взяли квартиру в ипотеку.

По производству хлеба Подмосковье вышло на первое место в стране.

Андрею Воробьёву предложили поучаствовать в сборе пшеницы. Губернатор сел за руль комбайна.

- В Серебряных Прудах сейчас каждый клочок земли работает - все распахано, хороший урожай, началась активная уборка, - сказал губернатор. - Наши аграрии - молодцы. По хлебу и сыру мы первые, по закрытым грунтам сельхозтоваропроизводители тоже радуют - реализуются новые проекты, большие инвестиции. Это очень важно - продовольственная безопасность, рабочие места, экономика.

КСТАТИ

Первые в России!

Для хранения ягод в Московской области будут использовать инновационную схему - на палетах со специальной газовой средой. Благодаря этому ягоды, собранные летом, можно будет продавать даже зимой! Первым предприятием России, где взяли на вооружение этот метод, стали подмосковные «Серебряные сады».

Сейчас Подмосковье занимает по сбору урожая ягод 2-е место по России - после Липецкой области (1,2 тыс. тонн ягод против 1,3 тыс.). Однако в 2021 и 2022 годах на территории региона будут запущены еще 10 крупных ягодных хозяйств (речь идет и о теплицах, и об участках с открытым грунтом). Они должны повысить ежегодный прирост ягодного урожая еще на 9,4 тысяч тонн.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Просьбы людей - это план действий власти

- Самое дорогое, чего можешь добиться и в политике, и в жизни, - это доверие, репутация. Очень важно, чтобы о переменах, которые мы обеспечиваем в нашем любимом Подмосковье, знали люди, - сказал губернатор. - Сегодня здесь представлены важные городские округа. Какие-то из них - ярко выраженные сельские, какие-то - индустриальные. Для нас крайне важно, чтобы на каждой территории мы делали именно то, что ждут люди. Я хочу поблагодарить вас за активность. Цель нашей встречи - быть единой командой.

Губернатор попросил жителей говорить о проблемах, которые есть в их муниципалитетах. И сразу же поручал главам или профильным ведомствам брать вопрос в работу, а затем доложить ему об исполнении.

Многие жители отмечали, как Подмосковье преображается буквально на глазах. Это касается и благоустройства, и социальной сферы.

Андрей Воробьёв сообщил, что в региональных программах уже учтены мероприятия, в соответствии с которыми в Узуновской школе в Серебряных Прудах впервые за 30 лет сделают капремонт. В Зарайске заасфальтируют дороги к 7 населенным пунктам, введут еще 9 блочных котельных. Жители этого округа попросили также отремонтировать плотину и баню, Егорьевска - очистить реку Гуслицу и сделать на набережной велодорожку, Воскресенска - установить детскую площадку и построить детсад в Белозерском. В Коломне нужен автобусный маршрут в Подлипки, в Луховицах - ФОК с бассейном, в Озерах - КТ в больницу.

1-й зампред Мособлдумы Никита Чаплин отметил, что по многим озвученным вопросам работа уже идет.

- Подмосковье - территория ускоренного экономического и социального развития. Конечно, в разных округах перемены происходят с разной скоростью. Я рад, что Андрей Юрьевич Воробьёв обращает на это внимание и делает все возможное, чтобы положительные перемены происходили в каждом населенном пункте, - сказал Чаплин.

На встречу Андрей Воробьёв пришел в браслете «Команда Губернатора #19», который ему подарили волонтеры в Серпухове. О добровольцах говорили и на этот раз.

- С наступлением пандемии необходимость помощи людям старшего возраста стала острой. Нам пришлось вспомнить о тимуровском движении, эта тема была изучена и отработана отделением партии «Единая Россия», - сказал председатель Совета ветеранов г. о. Воскресенск Василий Дацюк. - Тысячи молодых ребят и девушек откликнулись, чтобы оказать помощь людям,попавшим в трудную ситуацию.

Сейчас даже не верится, что еще года три-четыре назад на этих ягодных полях под городком Серебряные Пруды ничего не было. Точнее, был только заросший травой-муравой участок земли развалившегося в 90-е колхоза. А теперь здесь преуспевающее хозяйство, где в 2020 году вырастили 2,5 тонны ягод. В этом году планируют собрать в 2 раза больше.

А сейчас как раз сезон сбора урожая.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вчера приехал в Серебряные Пруды, чтобы проверить, как идет уборка урожая - голубики и красной смородины, а также встретился с тружениками полей.

«РАБОТАЕТ КАЖДЫЙ КЛОЧОК ЗЕМЛИ»

Фото: Денис Трудников

Стоит напомнить, что в последние годы по всей Московской области активно возвращали в оборот сельскохозяйственные земли, которые долгие годы стояли запущенными. В советское время Подмосковье было одним из ведущих аграрных регионов России, но в лихие 90-е практически вся инфраструктура оказалась разрушена, поля зарастали сорняками, а то и деревьями. Однако с 2013 года Подмосковье вновь выходит в лидеры.

- По ягоде у нас очень хорошие результаты. Все больше и больше ягодных проектов реализуется в Московской области, - сказал Андрей Воробьёв. - В ближайшие два года мы будем лидерами по производству ягод в стране.

«Серебряные сады», например, в нынешнем году расширяют свои ягодные угодья - голубикой, смородиной и жимолостью (это такая синяя продолговатая ягода) засажены еще 33 га. Значит, в будущем здесь будут созданы дополнительные рабочие места.

В этом году подмосковный Минсельхоз помог хозяйству построить систему капельного орошения - аграрии получили на это субсидию 17 млн рублей. Выросла, кстати, и средняя зарплата на предприятии - сейчас она достигает 45 тысяч рублей.