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Общество4 августа 2021 9:46

В тройку лидеров рейтинга открытости регионов «зеленому курсу» вошла Москва

Заммэра Владимир Ефимов рассказал, что проекты столицы положительно влияют на экологию в городе
Иван ЛУКИН
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Анализируя работу городских властей, эксперты особо отметили прорывное решение Москвы по полному переходу на электрический общественный транспорт.

Анализируя работу городских властей, эксперты особо отметили прорывное решение Москвы по полному переходу на электрический общественный транспорт.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва заняла третье место рейтинга российского отделения Greenpeace по открытости регионов России к программе «Зелёный курс», направленной на переход России на низкоуглеродное развитие. Лидером рейтинга стала Сахалинская область. Второе место поделили Хабаровский край и Ленинградская область.

Рейтинг составлен на основе данных, полученных Greenpeace из официальных ответов региональных властей на запросы организации. Основными критериями оценки открытости регионов стали количество реализуемых мер «Зелёного курса», количество прорывных и «ложных» решений по переходу на низкоуглеродное развитие, готовность властей региона сотрудничать с Greenpeace по вопросам реализации «Зелёного курса».

Анализируя работу городских властей, эксперты особо отметили прорывное решение Москвы по полному переходу на электрический общественный транспорт. Это позволит значительно улучшить качество воздуха в городе и снизить выбросы загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта.

«Одним из крупнейших проектов Москвы в рамках следования «зеленому курсу» стало размещение «зеленых» облигаций, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - В конце мая Москва первым из субъектов РФ разместила «зеленые» облигации на 70 миллиардов рублей. Средства от их размещения будут направлены на замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро – проекты, обеспечивающие снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта и положительно влияющие на экологию в городе и на здоровье людей. Облигации были включены в реестр облигаций устойчивого развития Международной ассоциации рынков капитала и в Сегмент «зелёных» облигаций Сектора устойчивого развития Московской Биржи».

Экологические проекты активно реализуются не только властями Москвы, но и московскими компаниями. По данным международной аудиторско-консалтинговой сети ФинЭкспертиза по итогам 2020 года Москва заняла первое место по объёмам расходов бизнеса на экологические проекты.

«Московские компании демонстрируют рост интереса к реализации «зелёной» повестки, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - В 2020 году расходы бизнеса на экологические проекты выросли на 37,7 процента по сравнению с 2019 годом и составили более 61 миллиарда рублей. При этом эксплуатационные затраты компаний на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения, выросли почти в 1,5 раза и составили более 42,3 миллиарда рублей. На 22 процента выросли инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, составив 17,46 миллиарда рублей. В то же время затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды снизились почти на 10 процентов – до 1,2 миллиарда рублей».

Совместная деятельность властей и предприятий Москвы получает высокую оценку не только российского и международного экспертного сообщества, но и жителей города. За последние шесть лет Москва поднялась на 111 мест в Индексе загрязнённости окружающей среды городов компании Numbeo, который формируется на основе опроса пользователей портала компании.

ЦИФРЫ

Согласно Концепции «зелёных» облигаций Москвы привлечённые средства будут направлены:

- на покупку порядка 400 электробусов в 2021 году;

- на финансирование строительства 18 станций и 43,8 километра линий, а также реконструкции трёх станций и четырёх километров линий БКЛ. Замена 400 дизельных автобусов на электробусы приведет к снижению выбросов углекислого газа более чем на 24 тысячи тонн в год.

Запуск новых станций и линий метро – еще примерно на 21 тысячу тонн в год за счет снижения использования личного автотранспорта.

БИЗНЕС-ПРЕСС