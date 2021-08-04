В тройку лидеров рейтинга открытости регионов «зеленому курсу» вошла Москва

Анализируя работу городских властей, эксперты особо отметили прорывное решение Москвы по полному переходу на электрический общественный транспорт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва заняла третье место рейтинга российского отделения Greenpeace по открытости регионов России к программе «Зелёный курс», направленной на переход России на низкоуглеродное развитие. Лидером рейтинга стала Сахалинская область. Второе место поделили Хабаровский край и Ленинградская область.

Рейтинг составлен на основе данных, полученных Greenpeace из официальных ответов региональных властей на запросы организации. Основными критериями оценки открытости регионов стали количество реализуемых мер «Зелёного курса», количество прорывных и «ложных» решений по переходу на низкоуглеродное развитие, готовность властей региона сотрудничать с Greenpeace по вопросам реализации «Зелёного курса».

Анализируя работу городских властей, эксперты особо отметили прорывное решение Москвы по полному переходу на электрический общественный транспорт. Это позволит значительно улучшить качество воздуха в городе и снизить выбросы загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта.

«Одним из крупнейших проектов Москвы в рамках следования «зеленому курсу» стало размещение «зеленых» облигаций, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - В конце мая Москва первым из субъектов РФ разместила «зеленые» облигации на 70 миллиардов рублей. Средства от их размещения будут направлены на замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро – проекты, обеспечивающие снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта и положительно влияющие на экологию в городе и на здоровье людей. Облигации были включены в реестр облигаций устойчивого развития Международной ассоциации рынков капитала и в Сегмент «зелёных» облигаций Сектора устойчивого развития Московской Биржи».

Экологические проекты активно реализуются не только властями Москвы, но и московскими компаниями. По данным международной аудиторско-консалтинговой сети ФинЭкспертиза по итогам 2020 года Москва заняла первое место по объёмам расходов бизнеса на экологические проекты.

«Московские компании демонстрируют рост интереса к реализации «зелёной» повестки, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - В 2020 году расходы бизнеса на экологические проекты выросли на 37,7 процента по сравнению с 2019 годом и составили более 61 миллиарда рублей. При этом эксплуатационные затраты компаний на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения, выросли почти в 1,5 раза и составили более 42,3 миллиарда рублей. На 22 процента выросли инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, составив 17,46 миллиарда рублей. В то же время затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды снизились почти на 10 процентов – до 1,2 миллиарда рублей».

Совместная деятельность властей и предприятий Москвы получает высокую оценку не только российского и международного экспертного сообщества, но и жителей города. За последние шесть лет Москва поднялась на 111 мест в Индексе загрязнённости окружающей среды городов компании Numbeo, который формируется на основе опроса пользователей портала компании.

ЦИФРЫ

Согласно Концепции «зелёных» облигаций Москвы привлечённые средства будут направлены:

- на покупку порядка 400 электробусов в 2021 году;

- на финансирование строительства 18 станций и 43,8 километра линий, а также реконструкции трёх станций и четырёх километров линий БКЛ. Замена 400 дизельных автобусов на электробусы приведет к снижению выбросов углекислого газа более чем на 24 тысячи тонн в год.

Запуск новых станций и линий метро – еще примерно на 21 тысячу тонн в год за счет снижения использования личного автотранспорта.