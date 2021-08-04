В Москве восстановили Дом ученых Курчатовского института

Дом ученых Курчатовского института. Фото: Кадр видео

В столице продолжается реконструкция исторических зданий. Одним из таких проектов стал Дом ученых Курчатовского института на северо-западе города. Сегодня, 4 августа, обновлённый комплекс осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Нас с национальным исследовательским центром Курчатовским связывает единая судьба, с этим самым крупным в стране научным центром, - сказал Собянин. - В свое время институт создал, по сути дела, системы безопасности страны, атомный щит, и разработал огромное количество научно-исследовательских направлений, которые сегодня являются базовыми для многих сфер экономики нашей страны. Центр продолжает активно работать, город вместе с Михаилом Валентиновичем разработал целую программу сотрудничества».

Мэр напомнил, что на территории НИЦ находится один из самых крупных в Москве технопарков.

«Помимо профессионального технопарка, в котором работают известные ученые и новаторы, есть детский технопарк, который мы также создали, - отметил мэр. - Я очень благодарен Курчатовскому центру, потому что помимо больших ученых, очень важно вовлекать в эту деятельность молодых москвичей. Сегодня уже около 5 тысяч человек прошли через этот технопарк».

Около центра появилась благоустроенная общественная зона, доступная для москвичей, с отремонтированным зданием бывшего советского Дома культуры. А 1 сентября здесь откроется спортивный кластер.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Дом ученых имени академика Александрова (ул. Рогова, д.1) – ранее Курчатовский клуб – построен в 1949 году в стиле советского монументального классицизма по инициативе Игоря Васильевича Курчатова.

Во время реконструкции:

- отремонтировали инженерные коммуникации и кровлю;

- восстановили исторические фасад, планировку помещений и актовый зал на 430 мест;

- вокруг здания обновили тротуары, высадили газоны и цветники, более 9,6 тысячи деревьев и кустарников;

- по периметру поставили декоративное ограждение и светильники – более 150 опор освещения, а также подключили видеонаблюдение;

- около здания появились 10 арт-конструкций, среди которых «Число Пи», «Лента Мебиуса», «Атом», «Невозможный треугольник», «Бесконечность».

На площадке перед центральным входом Дома ученых разместили летний кинотеатр. Рядом - спортивный кластер с полем для мини-футбола, теннисным кортом, тренажерами.

Кроме того, в микрорайоне привели в порядок еще три соседние с Курчатовским институтом площадки - возле памятника Курчатову, на улице Маршала Бирюзова, д. 1 – д. 43 и на улице Максимова, д. 4 – д. 8.