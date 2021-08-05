Пожарные потушили возгорание на Киевском вокзале в Москве: горели вещи на цокольном этаже

По словам очевидцев, густой дым наблюдается на первом и цокольном этажах.

В 17.30 в четверг, 5 августа, пожарная сигнализация сработала в помещении Киевского вокзала. На место ЧП сразу же выехали пожарные расчеты. По словам очевидцев, густой дым наблюдается на первом и цокольном этажах. Правда, официально случившееся пожаром не называют.

- В здании зафиксировано задымление. Его источник в данным момент устанавливают. На месте работают пожарные, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Данных о пострадавших пока нет. Пассажирам рекомендовано выйти на улицу. И судя по кадрам, которые разлетелись по соцсетям, следовать этой рекомендации люди не спешат. На расписание поездов ЧП с задымлением никак не повлияло.

В 17.50 источник задымления был ликвидирован. По предварительным данным, горели вещи на цокольном этаже. Общая площадь 25 квадратных метров.