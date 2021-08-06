На Юго-Восточной хорде открылся путепровод на участке от Рязанского проспекта до ТТК

Мэр поздравил работников строительной отрасли с наступающим праздником. День строителя в этом году отмечается в нашей стране 8 августа Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице продолжается строительство хордовых магистралей. Напомним, к 2023 году между собой соединятся четыре трассы - Юго-Восточная, Северо-Восточная и Северо-Западная хорды, а также Южная рокада. У каждой из них появятся выходы на МКАД. Общая длина маршрута - почти 350 километров.

Сегодня, 6 августа, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через железнодорожные пути МЦД-2 на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК.

«Строительство Юго-Восточной хорды мы начали не так давно, но уже постепенно этапами запускаем в строй, - сказал Собянин. - Это один из первых таких объектов - эстакада, которая улучшит движение Нижегородского района, района Печатники и еще ряда районов Москвы. Сооружение очень сложное, является одним из этапов строительства Юго-Восточной хорды. Спасибо строителям. К дню своего профессионального праздника досрочно сдали этот очень важный и нужный объект».

Мэр напомнил, что ЮВХ станет четвертой хордой, которая соединит Южную рокаду, Северо-Восточную хорду и протянется от Щербинки практически до шоссе Энтузиастов.

«Такой сложнейший проект, который улучшит движение почти в 20 районах Москвы, по сути дела, это весь юго-восток, на Третьем транспортном кольце и на МКАД и уберет огромный поток машин, который сегодня двигается в центр города», - отметил Собянин.

Мэр поздравил работников строительной отрасли с наступающим праздником. День строителя в этом году отмечается в нашей стране 8 августа.

ЧТО СДЕЛАЛИ

На участке ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК:

- длина 6-полосной трассы - порядка 1,5 километра без учёта съездов на соседние улицы;

- всего построят или реконструируют 5 километров дорог, из которых сейчас уже готовы 3,1 километра;

- открыт путепровод длиной 455 метров через железнодорожные пути МЦД-2 в районе ТПУ «Новохохловская». На нем 3 полосы движения в каждом направлении.

Кроме этого, построены:

- участок основного маршрута ЮВХ длиной 777 метров в районе примыкания магистрали к Новохохловской улице;

- участок Новохохловской улицы длиной 831 метр вдоль ж/д путей МЦД-2 (2 полосы движения в каждом направлении);

- съезды с ЮВХ и Новохохловской улицы на соседние дороги.

Сегодня участок ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК готов на 88%. Строительство планируется завершить в 2023 году вместе с соседним участком ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Новый путепровод на ЮВХ:

- обеспечит комфортный съезд с ТТК на Новохохловскую улицу к одноимённому транспортно-пересадочному узлу, Московскому эндокринному заводу и другим предприятиям в соседней промзоне, а также к строящимся жилым кварталам в районе Нижегородской улицы;

- уменьшит перепробеги машин;

- разгрузит основные вылетные магистрали юго-восточной части города - шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты;

- в перспективе после завершения строительства ЮВХ – откроется выезд с хорды на Третье транспортное кольцо.

Помимо этого, для пешеходов в районе дома № 98 по Нижегородской улице откроют 2 подземных перехода.

СПРАВКА «КП»

Длина Юго-Восточной хорды - порядка 28 километров.

Всего с учётом съездов и реконструкции соседних улиц построят:

- порядка 100 километров дорог;

- 55 искусственных сооружений длиной 22 километра;

- 11 пешеходных переходов.

ЮВХ пройдёт от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, соединив крупные автомагистрали города – Северо-Восточную хорду, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, Южную рокаду, улицы Подольских Курсантов и Липецкая, МКАД с выходом в Новую Москву через магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».

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