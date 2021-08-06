Девелопер COLDY возведет бизнес-пространство TALLER в районе Павелецкой

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Проект предусматривает комплексные решения «умного офиса», масштабный план благоустройства и внедрение системы энергоэффективных решений, благодаря чему в перспективе объект имеет все шансы стать центром притяжения и деловой доминантой локации. Уже известно, как будет выглядеть комплекс – архитектурный облик бизнес-пространства уже получил одобрение столичных властей. Проектная команда застройщика начинает подготовку к строительству объекта.

НОВЫЙ ЭТАП ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Архитектурно-градостроительное решение проекта согласовано главным архитектором столицы и Москомархитектурой. Ранее компания получила Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), в соответствии с которым разрешено новое строительство в рамках определенных ограничений по плотности застройки и максимальной высоты объекта. Суммарная площадь объекта превышает 46 000 м2. Проектом предусмотрено возведение двух корпусов в 11 и 12 этажей, с потолками до 4 м. Из всех помещений на верхнем этаже открывается панорамный вид на город.

«Было принято решение воссоздать исторические пропорции, показать разницу между новыми принятыми и бывшими историческими высотами и воссоздать башню холодильного цеха как важный элемент утраченной застройки, - сообщает автор проекта, руководитель архитектурного бюро СПИЧ Сергей Чобан, - Современную Москву отличает появление объектов качественной архитектуры. Наш проект, надеюсь, подчеркнет этот тренд».

ЭКО-МЕХАНИКИ

Современная архитектура мегаполиса с ее динамичным цифровым ландшафтом задает повышенные стандарты качества городской среды, отмечает бренд-директор COLDY Михаил Звягинцев. Учитывая это TALLER вобрал в себя комплексные технологические решения мирового уровня по созданию деловых зон, соответствующих при этом стандартам eco-friendly пространств.

• «Умный офис». Концепция проекта включает применение технологий интерактивного пространства, бесконтактного взаимодействия, интеллектуальной логистики и персонализированного подхода к каждому резиденту. Одно из таких сервисных решений – «бесшовный проход» на основе системы Face ID.

• Соблюдение «зеленых» стандартов. TALLER предусматривает систему энергоэффективных решений, благодаря которым объект соответствует сразу двум международным стандартам «зеленого» строительства LEED и BREEAM.

• Масштабное благоустройство. Бизнес-пространство предусматривает свыше 6 тыс. м2 благоустроенной территории и тысячи деревьев и зеленых насаждений. Сами корпусы будут обрамлены сплошным карнизом с озеленением.

• Ресайклинг. Для изготовления малых архитектурных форм, бордюров и других элементов благоустройства будут использованы переработанные строительные материалы, оставшиеся после демонтажных работ.

• Полноценная инфраструктура. На территории комплекса расположатся объекты социальной инфраструктуры, предприятия общественного питания и торговли, а также будет организована релакс-зона с террасами, спускающимися с юго-восточной части стилобата. Также особое внимание при проектировании уделено удобству маломобильных групп населения.

Закончить строительство бизнес-пространства TALLER планируется в 1 кв. 2024 года.