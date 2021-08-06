Лучшими проектами 2020 года в Москве стали реставрация Северного речного вокзала и инфекционный центр в Вороновском

Северный речной вокзал Фото: Андрей АБРАМОВ

В это воскресенье, 8 августа, в нашей стране отмечается День строителя. По традиции накануне праздника в Москве объявляют победителей ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Сегодня, 6 августа, мэр столицы Сергей Собянин вручил награды лауреатам.

«С наступающим днем строителя! Для Москвы это важный праздник не только потому, что сотни тысяч москвичей работают в строительном комплексе столицы, но и потому, что Москва, являясь крупнейшим мегаполисом Европы, еще и быстрее всех других городов строится и развивается, - сказал Собянин. - Это невозможно было бы сделать, если бы не было в Москве таких профессиональных, ответственных строителей, обладающих мировыми компетенциями, азартом, динамизмом и желанием сделать наш город одним из лучших городов мира».

Мэр подчеркнул, что несмотря на все сложности, связанные с пандемией и экономикой, столичный стройкомплекс набирает темпы развития. При этом, как отметил Собянин, построенные сегодня дома становятся украшением районов.

«Очень важно, что жилищное строительство развивается не просто как коробка из четырех стен, в которой проживают люди, но и со средой вокруг этих домов, - добавил мэр. - Прекрасные дворы, парки, скверы, уникальное наполнение первых этажей, которое дает рабочие места и возможность получить услуги прямо в своем доме или в своем микрорайоне. Мы видим, что москвичи оценивают не только качество внутренней отделки или дома, но и всю среду, которая создает элементы города, которые и определяют будущее, каким наш город будет».

КОГО НАГРАДИЛИ

В этом году конкурс проводился по 11 номинациям. В нем приняли участие 108 проектов, разрешение на ввод в эксплуатацию которых было выдано с 1 января по 31 декабря 2020 года. Победителями конкурса стали 24 проекта.

Среди лучших:

- реставрация Северного речного вокзала;

- Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское»;

- Дом Наркомфина на Новинском бульваре;

- Центр современного пятиборья «Северный» (спортивная школа олимпийского резерва «Северный»);

- детский сад «Волшебная долина» в Новой Москве;

- многофункциональный комплекс «Щелковский»;

- парк «Остров мечты»;

- Большая кольцевая линия метро, участок с 3 станциями - «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская».