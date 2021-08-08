Мэр Москвы: «В этом году запустим еще шесть вокзалов»

Современные железнодорожные платформы станут крупными транспортно-пересадочными узлами. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сеть московского общественного транспорта развивается рекордными темпами. Только за последние полтора года в столице было открыто 18 современных остановочных пунктов Московских центральных диаметров (МЦД). И это только начало.

- Много объектов проектируется, строится на уже открытых диаметрах — МЦД-1 и МЦД-2. И готовимся к следующим пускам. Это МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5, — рассказал Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». — Только в этом году будет открыто еще шесть вокзалов.

Современные железнодорожные платформы станут крупными транспортно-пересадочными узлами, где можно воспользоваться разными видами общественного транспорта.

На данный момент идет проектирование и строительство трех диаметров: МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» (от Зеленограда до Раменского), МЦД-4 «Киевско-Горьковский» (от Апрелевки до Железнодорожного) и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий» (от Пушкина до Домодедова).

Кроме того, в ближайшие годы в столице планируется реализовать крупнейшие транспортные проекты, среди которых строительство Большой кольцевой линии метро и первого участка новой Троицкой линии, продление метро до Внукова и района Северный.

СПРАВКА «КП»

МЦД , который часто называют «наземным метро» - это система линий внеуличного железнодорожного транспорта. Связывает между собой Москву и подмосковные города: Лобню, Долгопрудный, Одинцово, Красногорск и Подольск. Первые два диаметра общей протяжённостью 132 км были открыты 21 ноября 2019-го года.