Гоночный Mercedes врезался в отель InterContinental на Тверской в Москве

Видео с моментом аварии было опубликовано в телеграм-канале столичного Дептранса.

На часах было 4:22, утро 9 августа. По Тверской со стороны Триумфальной площади несся Mercedes AMG GT. Он протаранил другой Mercedes E-200, который шел по полосе перед ним. После этого спорткар вылетел на встречную полосу, и, не сбавляя скорости, протаранила лавочки и бетонные блоки — ими оградили подъезд к пятизвездочному отелю InterContinental. Только стена здания окончательно остановила машину.

— Два человека получили ранения. У водителя E-200 диагноз «сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма». У водителя спорткара диагноз «ушиб головного мозга». Он в бессознательном состоянии, — сообщили в пресс-службе УГИБДД Москвы.

Известно, что в салоне врезавшегося Mercedes был еще пассажир. Он поспешил уехать с места аварии. AMG GT — это спорткар. Цена на него начинается от девяти миллионов рублей. Однако конкретно эта машина куплена с рук. Прошлый владелец уступил ее за 5,4 миллиона рублей — данные об этом выдают сайты автообъявлений, если провести поиск по номеру машины.

При этом за рулем был не владелец машины, а его знакомый - бизнесмен чеченского происхождения. В больнице у него возьмут кровь на анализ, чтобы установить, был ли он трезв в момент аварии.