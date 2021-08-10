В столице переболевшим коронавирусом проведут диагностику в павильонах «Здоровая Москва»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Павильоны «Здоровая Москва» в 45 парках столицы вновь переходят на обычные обследования. Напомним, с конца июня временно в них делали только прививки от ковида. Теперь здесь можно пройти экспресс-диспансеризацию, в том числе для реабилитации после выздоровления от коронавируса. В Депздраве Москвы рассказали, какие анализы и проверки сделают.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Тем, кто переболел ковидом, к стандартному списку диспансеризации (см. ниже) в парковых павильонах добавят пять дополнительных исследований:

1. Спирометрия - оценка функционального состояния дыхательной системы.

2. Биохимическии анализ крови. Сюда входят семь показателей - исследование уровня холестерина и креатинина, уровня липопротеинов низкои плотности, С-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы и лактатдегидрогеназы в крови.

3. Проверка концентрации Д-димера. Это биохимический маркер свертываемости крови. Такой анализ сделают перенесшим COVID в средней и тяжелой форме.

4. Тест с шестиминутнои ходьбои для оценки возможных проблем в работе сердца и легких. Его проводят при наличии жалоб на одышку или отеки.

5. Рентгенография органов груднои клетки. Для этого пациент получит направление в районную поликлинику у врача павильона «Здоровая Москва».

Тем, кто переболел ковидом, к стандартному списку диспансеризации в парковых павильонах добавят пять дополнительных исследований. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

В павильоне нужно:

1. Обратиться к администратору без предварительной записи. С собой принести:

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, социальную карту москвича) или его копию;

- московский медицинский полис. Если полиса нет, достаточно прикрепления к городской поликлинике.

2. Заполнить анкету с основными данными о себе и своём здоровье (ФИО, возраст, хронические и наследственные болезни, полезные и вредные привычки и т. д.).

3. Пройти более 10 обследований. При необходимости в любом павильоне без записи можно сделать прививку от коронавируса. Результаты по мере готовности автоматически вносятся в вашу электронную медкарту.

4. Получить консультацию врача-терапевта.

5. По назначению специалиста продолжить чек-ап в своей поликлинике или другом медучреждении.

Пациент проводит в павильоне в среднем от 40 минут до 1 часа.

ГРАФИК РАБОТЫ

Павильоны «Здоровая Москва» открыты без выходных и перерывов на обед, с 8.00 до 20.00. Кабинеты и процедурные работают с соблюдением всех санитарных и ковидных норм. Посетителям нужно надевать маски и перчатки.

ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРЯТ

На приеме пациенту:

- измерят рост, вес, окружность талии, артериальное и внутриглазное давление;

- рассчитают индекс массы тела (ИМТ);

- сделают электрокардиографию и пульсоксиметрию (определение показателей насыщения крови кислородом);

- проведут дерматоскопию (при наличии подозрительных кожных образований);

- возьмут общий анализ крови по 30 показателям, в том числе на холестерин, сахарный диабет (глюкоза, гликированный гемоглобин), для проверки щитовидной железы (ТТГ - тиреотропный гормон);

- для мужчин от 40 лет и старше - кровь на простат-специфический антиген (ПСА);

- для горожан старше 40 лет - анализ кала на скрытую кровь (для диагностики болезней желудочно-кишечного тракта);

- для женщин до 39 лет - УЗИ-исследования молочных желез;

- для всех женщин - цитологическое исследование мазка с шейки матки, а также УЗИ щитовидной железы, периферических лимфатических узлов (при подозрении на злокачественные новообразования).

Подробнее об исследованиях в павильонах «Здоровая Москва» и адреса всех пунктов - на сайте столичного департамента здравоохранения.

КСТАТИ

В столичных парках вновь запустили проект «Спортивные выходные» - бесплатные занятия по йоге, уличной гимнастике, dance mix и другие тренировки. Их проводят около 15 павильонов «Здоровая Москва» по субботам и воскресеньям.

Адреса площадок и запись на занятия - на сайте проекта или в центре госуслуг «Мои документы».