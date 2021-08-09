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Экономика9 августа 2021 18:15

Экспорт кондитерских изделий из Москвы вырос почти наполовину - заммэра Ефимов

Столичные производители открывают новые перспективы на международном рынке
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Являясь столицей новой промышленности, Москва занимает лидирующую позицию по объемам несырьевого неэнергетического экспорта среди субъектов РФ. Продукция столичных предприятий экспортируется в 183 страны мира.

В январе-мае 2021 года столичный экспорт кондитерских изделий составил 86,15 миллиона долларов США. То есть почти наполовину больше, чем за те же месяцы прошлого года и на 57,2% выше показателя 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экспорт московских кондитерских изделий продолжает устойчиво расти, - отметил заммэра. - За первые пять месяцев этого года сумма поставок на 45 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года в размере 59,4 миллиона долларов США и на 57,2 процента больше, чем в январе-мае 2019 года, когда экспорт таких изделий составил 54,81 миллиона долларов США».

По его словам, московские производители кондитерских изделий в основном поставляют свою продукцию на рынки ближнего зарубежья. Однако экспорт сладостей растет и в страны дальнего зарубежья. За первые пять месяцев этого года экспорт в Евросоюз и Северную Америку составил 8,61 миллиона долларов США. Это на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3% выше показателя 2019 года.

Одним из ключевых покупателей столичных сладостей на рынках дальнего зарубежья стал Евросоюз. В январе-мае 2021 года туда поставили кондитерской продукции на 4,92 миллиона долларов США. При этом большая часть – 3,06 миллиона долларов США – пришлась на Германию. Товарную структуру возглавляют шоколадные изделия. Их поставили на 3,47 миллиона долларов США. За ними следуют мучные изделия - 0,75 миллиона долларов США и сахаристые изделия - 0,71 миллиона долларов США.

«На североамериканском рынке столичные кондитерские изделия также пользуются большой популярностью, особенно в США, - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Экспорт продукции в регион достиг 3,2 миллиона долларов США. Это на 49,4 процента больше по сравнению с январем-маем 2019 года. При этом поставки мучных изделий по отношению к 2019 и 2020 годам выросли на 76,9 и 14,9 процента соответственно, и составили 0,99 миллиона долларов США».

Как отмечают эксперты Центра «Моспром», московская кондитерская продукция также востребована на рынке Канады. В январе-мае 2021 года поставки сладостей в эту страну увеличились на 68,6% и составил 0,48 миллиона долларов США. Товарную структуру экспорта возглавляют шоколадные изделия. На них пришлось 0,28 миллиона долларов США, что на 80,8% больше, чем за те же месяцы прошлого года.

Рынки ЕС и Северной Америки довольно перспективны для столичных производителей кондитерских изделий. Кроме того, московские экспортеры сладостей могут открыть для себя и новые перспективы на европейском рынке. Например, поставки столичной кондитерской продукции только начинают развиваться в Нидерландах, Бельгии, Румынии, Швеции, Словакии, Люксембурге, Ирландии и Хорватии.

Город оказывает поддержку столичным поставщикам кондитерских изделий в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Согласно документу в 2030 году перед столицей наряду с другими российскими регионами стоит задача по увеличению экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70% по сравнению со значением 2020 года.

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