В «слепой зоне» не заметили электричку: вместе с мужем погибла дрессировщица из цирковой династии Херц

Женщина переходила железную дорогу вместе с супругом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Под колеса подмосковной электрички утром 10 августа попала внучка циркового атлета, выступавшего с Иваном Поддубным. Женщина переходила железную дорогу вместе с супругом в 7.44. Их должна была встретить родственница, но на ее глазах произошла трагедия.

- Там «слепая зона», поезда выстраиваются один за другим и не всегда видно. Но мы знали, что если прошел поезд, то ближайшие минут шесть следующий идти не будет. Мы эти тропы знаем, и расписание всех электричек. А тут произошел сбой в движении электричек, и получилось, что два поезда подряд пошли – такого никогда не было, - рассказывает Наталья Еремина, двоюродная сестра погибшей женщины.

Три минуты до встречи

После выходных на даче в СНТ Алешинские сады в Ногинском районе 42-летней Таллине Херц нужно было по работе ехать в Москву. Ранним утром до поезда ее решил проводить муж.

- Мы 25 лет назад купили здесь дачу, а они лет 20 назад купили. Так и жили, можно сказать, через соседнюю улицу, - рассказывает Наталья Еремина, двоюродная сестра погибшей женщины. - Таллина с супругом Владиславом вообще переехали сюда жить, когда началась пандемия. А по вторникам и четвергам Таллина ездила на работу. И в этот раз муж пошел провожать ее на электричку. Я знала, что мы практически в одно время уезжаем и встретимся. Вот и встретились… три минуты разница. Я подошла, все увидела и поняла, что Наташи и Владислава уже нет.

Женщина увидела, что под колесами поезда оказалась ее двоюродная сестра с мужем. Сразу же позвонила по номеру 112, а потом и 17-летней дочке Таллины. Девочка в это время была в Москве, на время каникул она нашла подработку, поэтому приезжала на дачу с родителями реже.

- У них одна дочка была. Девочка умница. Вот только по цирковой линии, как мама и как все родственники не пошла. Она больше гуманитарий, занималась с преподавателем по географии. Даже поступила уже в универсариум при МГУ.

- Девочка лишилась сразу мамы и папы, а кто с ней рядом в Москве?

- Получается, что из ближайших только мамин брат Андрей. Он тоже из цирковых. Он воздушный гимнаст.

Цирковая судьба: встреча с мужем

Погибшая Таллина Херц является внучкой известного жонглера и атлета, заслуженного артиста Молдавской ССР Владислава Херц. Он начал работать в цирке с 1929 года, выступал во многих чемпионатах борьбы, в том числе с участием легендарного борца Ивана Поддубного.

- Да, это ее прадедушка. У них цирковая династия из Кишинева родом. Сама Таллина дрессировщицей была. И ее мама была дрессировщицей экзотических животных. У нее с мамой были и совместные номера, выступали с собачками, обезьянами, ламами, осликами. Но после того, как мама ушла из цирка, то номер Таллине не передали.

- А куда она пошла работать?

- Последние лет десять она уже не работала в цирке, номера у нее не было, поэтому она пошла работать курьером в хорошую французскую компанию. Она была там на хорошем счету, сама работа ее устраивала.

Но до работы курьером у нее была судьбоносная подработка в Челябинске – там Таллина работала в парке с белым верблюдом Бибишей. Детишки и взрослые могли прокатиться на животном. Однажды прокатиться на верблюде пришел Владислав Плешанов. Увидев высокого симпатичного зеленоглазого мужчину, Таллина подумала только об одном: «Как его подсадить на верблюда?» Но после мужчина предложил им продолжить общение.

У них красивая была история любви. Они были венчаны. И это несмотря на то, что Владислав был атеистом. Но ради Таллины он принял веру и их повенчали. А он сам боевой офицер, прошел вторую чеченскую войну, у него даже была контузия. Многое прошли: огонь и воду, и медные трубы, а железную дорогу не смогли, - говорит Наталья Еремина, двоюродная сестра погибшей женщины.

Местные жители говорят, что несчастные случаи на станции Храпуново случались уже неоднократно. Однако пока устранить так называемую «слепую зону» с вагонами не удалось. Следователи уже начали проверку, которая даст ответ из-за чего произошла трагедия.

Официально

- Сегодня в районе станции Храпуново Горьковского направления МЖД электропоездом были смертельно травмированы мужчина и женщина. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи. Устанавливаются обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.