Погибшую школьницу из Новой Москвы друзья пытаются выставлять виновницей аварии

На Калужском шоссе отечественная «четырнадцатая» налета на бордюр и несколько раз перевернулось.

Ранним утром 10 августа на Калужском шоссе отечественная «четырнадцатая» налета на бордюр и несколько раз перевернулось. Авария случилась на 36 км трассы, в районе поселения Десеновское Новой Москвы. В машине находились шесть человек.

Первоначальная версия ДТП выглядела так: за руль посадили самую младшую из компании — 16-летнюю девушку. Она не вписалась в поворот и учинила аварию. Девушка погибла. Трое из машины, в том числе хозяин авто, госпитализированы, а двое отделались ушибами.

Однако после первых допросов компании, молодежь — им от 18 до 23 лет, начала плавать в своих показаниях.

— В настоящее время отрабатывается версия, что в момент ДТП транспортным средством управлял 23-летний хозяин машины, предположительно находящийся в состоянии опьянения, — сообщили в прокуратуре Москвы.

Когда случилась авария, было четыре часа утра. Очевидцев практически не было — часть пассажиров сама выбралась из покореженного салона. Других помогали достать проезжающие мимо водители. Машина помята сильно, уже вряд ли подлежит восстановлению. У нее оторвало колесо и дверь багажника.

С юридической точки зрения переложить вину на несовершеннолетнюю для хозяина авто выгоднее. Это административный штраф 30 тысяч рублей (12.7 КоАП РФ) плюс уголовное дело за гибель человека по неосторожности (ч.3 ст. 264 УК РФ). К таким участникам ДТП закон максимально лоялен — часто дают условные сроки или максимум колонию-поселение.

Если представить, что хозяин машины сам был за рулем, выпил и по его вине погиб человек, это уже до 12 лет лишения свободы (ч.4 ст. 264 УК РФ). Но пока идет проверка, никакого дела не возбуждено, а все участники истории в статусе свидетелей.

Известно, что в ту ночь компания собралась в Ватутинках. Это поселок в составе Десеновского. Ребята выпивали во дворе, слушали музыку. Потом кто-то предложил прокатиться по ночной трассе. Погибшая девушка в тот вечер отпросилась у мамы с ночевкой. Сказала, что будет у подруги. Вместо этого ребята пошли гулять со старшими.